Ответ МИДа на ноту России мог привести к переговорам по освобождению моряков, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин, решил уйти в "политический отпуск", заявляет, что ответ Министерства иностранных дел на ноту России не исключал переговоров об освобождении 24 украинских моряков по решению Международного трибунала по морскому праву.\r\nОб этом он сказал в блиц-интервью Українським Новинам.\r\n"Мы четко написали (в ответной ноте), что мы готовы дальше разговаривать (с Россией), и, собственно говоря, это уже сделал наш временный поверенный в РФ в тот же день касательно возможности использования тех документов, сторонами в которых являются Украина и Россия", - подчеркнул Климкин.\r\nОн отметил, что МИДу было важно указать международно-правовую позицию в ноте РФ перед саммитом "Большой двадцатки" (G-20).\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=O-5uOwXjIlc" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков.\r\nПосле этого премьер-министр Владимир Гройсман выступил за отпуск Климкина и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Зеленского.\r\nСМИ писали, что Климкин испортил план Зеленского по возвращению моряков.