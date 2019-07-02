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02 июля 2019, вторник, 11:33 284
Внешняя политика 2019-07-02T11:40:39+03:00
Українські Новини
Ответ МИДа на ноту России мог привести к переговорам по освобождению моряков, - Климкин

Ответ МИДа на ноту России мог привести к переговорам по освобождению моряков, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин, решил уйти в "политический отпуск", заявляет, что ответ Министерства иностранных дел на ноту России не исключал переговоров об освобождении 24 украинских моряков по решению Международного трибунала по морскому праву.

Об этом он сказал в блиц-интервью Українським Новинам.

"Мы четко написали (в ответной ноте), что мы готовы дальше разговаривать (с Россией), и, собственно говоря, это уже сделал наш временный поверенный в РФ в тот же день касательно возможности использования тех документов, сторонами в которых являются Украина и Россия", - подчеркнул Климкин.

Он отметил, что МИДу было важно указать международно-правовую позицию в ноте РФ перед саммитом "Большой двадцатки" (G-20).

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков.

После этого премьер-министр Владимир Гройсман выступил за отпуск Климкина и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Зеленского.

СМИ писали, что Климкин испортил план Зеленского по возвращению моряков.

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