Відповідь на ноту МЗС Росії могла призвести до переговорів щодо звільнення моряків, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який вирішив піти у "політичну відпустку", заявляє, що відповідь Міністерства закордонних справ на ноту Росії не виключала переговорів про звільнення 24 українських моряків за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.

Про це він сказав у бліц-інтерв'ю Українським Новинам.

"Ми чітко написали (у відповідній ноті), що ми готові далі розмовляти (з Росією), і, власне кажучи, це вже зробив наш тимчасовий повірений у РФ того ж дня щодо можливості використання тих документів, сторонами в яких є Україна і Росія", - підкреслив Клімкін.

Він зазначив, що МЗС було важливо вказати міжнародно-правову позицію в ноті РФ перед самітом "Великої двадцятки" (G-20).

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповіло на ноту про повернення українських моряків.

Після цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за відпустку Клімкіна і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Зеленського.