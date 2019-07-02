Відповідь на ноту МЗС Росії могла призвести до переговорів щодо звільнення моряків, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який вирішив піти у "політичну відпустку", заявляє, що відповідь Міністерства закордонних справ на ноту Росії не виключала переговорів про звільнення 24 українських моряків за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.\r\nПро це він сказав у бліц-інтерв'ю Українським Новинам.\r\n"Ми чітко написали (у відповідній ноті), що ми готові далі розмовляти (з Росією), і, власне кажучи, це вже зробив наш тимчасовий повірений у РФ того ж дня щодо можливості використання тих документів, сторонами в яких є Україна і Росія", - підкреслив Клімкін.\r\nВін зазначив, що МЗС було важливо вказати міжнародно-правову позицію в ноті РФ перед самітом "Великої двадцятки" (G-20).\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповіло на ноту про повернення українських моряків.\r\nПісля цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за відпустку Клімкіна і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Зеленського.\r\n\r\nЗМІ писали, що Клімкін зіпсував план Зеленського з повернення моряків.\r\n