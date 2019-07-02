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02 липня 2019, вівторок, 11:33 21
Зовнішня політика 2019-07-02T13:30:03+03:00
Українські Новини
Відповідь на ноту МЗС Росії могла призвести до переговорів щодо звільнення моряків, - Клімкін

Відповідь на ноту МЗС Росії могла призвести до переговорів щодо звільнення моряків, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін, який вирішив піти у "політичну відпустку", заявляє, що відповідь Міністерства закордонних справ на ноту Росії не виключала переговорів про звільнення 24 українських моряків за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.

Про це він сказав у бліц-інтерв'ю Українським Новинам.

"Ми чітко написали (у відповідній ноті), що ми готові далі розмовляти (з Росією), і, власне кажучи, це вже зробив наш тимчасовий повірений у РФ того ж дня щодо можливості використання тих документів, сторонами в яких є Україна і Росія", - підкреслив Клімкін.

Він зазначив, що МЗС було важливо вказати міжнародно-правову позицію в ноті РФ перед самітом "Великої двадцятки" (G-20).

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський обурився, що МЗС без його відома відповіло на ноту про повернення українських моряків.

Після цього прем'єр-міністр Володимир Гройсман виступив за відпустку Клімкіна і призначення виконуючого обов'язки міністра за поданням Зеленського.

ЗМІ писали, що Клімкін зіпсував план Зеленського з повернення моряків.

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