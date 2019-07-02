Зеленський з дружиною прилетіли до Канади

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена прибули в Канаду з візитом на 3 дні для участі в конференції за підтримки реформ в Україні. Про це повідомляє Офіс Президента на сторінці в Facebook.



Відзначається, що сьогоднішній графік буде насиченим.



Заплановані зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади.



Президент візьме участь у церемонії пам'яті жертв Голодомору, а також інших заходах.







Раніше прем'єр-міністр Канади заявив, що з нетерпінням чекає роботи з Зеленським.



Тим часом Христя Фріланд порівняла Зеленського з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.



Під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Зеленський заявив, що в України є шанс повернути Донбас.



На інавгурації Зеленського у Верховній Раді були присутні представники з Канади.



Канада ввела санкції проти 114 громадян і 15 компаній за напад Росії на українські кораблі.