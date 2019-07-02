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02 липня 2019, вівторок, 11:03 76
Президент 2019-07-02T13:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський з дружиною прилетіли до Канади

Зеленський з дружиною прилетіли до Канади

Зеленський прибув до Канади. Фото: facebook.com/president.gov.ua
Зеленський прибув до Канади. Фото: facebook.com/president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський та його дружина Олена прибули в Канаду з візитом на 3 дні для участі в конференції за підтримки реформ в Україні. Про це повідомляє Офіс Президента на сторінці в Facebook.


Відзначається, що сьогоднішній графік буде насиченим.

Заплановані зустрічі з міністром закордонних справ Христею Фріланд, прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, спеціальним представником США Куртом Волкером, єврокомісаром Ельжабетою Беньковською, керівництвом Світового конгресу українців та Конгресу українців Канади.

Президент візьме участь у церемонії пам'яті жертв Голодомору, а також інших заходах.


Раніше прем'єр-міністр Канади заявив, що з нетерпінням чекає роботи з Зеленським.

Тим часом Христя Фріланд порівняла Зеленського з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Зеленський заявив, що в України є шанс повернути Донбас.

На інавгурації Зеленського у Верховній Раді були присутні представники з Канади.

Канада ввела санкції проти 114 громадян і 15 компаній за напад Росії на українські кораблі.

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