Министр иностранных дел Канады сравнила Зеленского с Трюдо

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд видит много общего между новоизбранным Президентом Украины Владимиром Зеленским и канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Зеленского по итогам его встречи с Фриланд, передают Українськi Новини.

"Мы видим много общего между вами и нашим премьер-министром Трюдо. За четыре недели до выборов никто не верил, что мы выиграем", - сказала она в ходе встречи.

Фриланд подчеркнула, что современным политикам очень важно слушать своих граждан.

"Очень важно, что за вас проголосовала вся Украина. Демократическая Украина, где есть успешная экономика - это пример для всех стран постсоветского региона, в частности для россиян", - добавила министр.

Фриланд заверила, что Зеленский может рассчитывать на поддержку Канады на международной арене.

Она также отметила, что в некоторых сферах Канада может брать пример с Украины, в частности это касается системы электронных деклараций.

В ходе встречи собеседники обсудили вопросы борьбы с коррупцией.

"Мы не хотим говорить о борьбе с коррупцией, мы хотим добиться победы над ней", - сообщил Зеленский.

По его словам, для этого необходимо сделать так, чтобы граждане как можно меньше контактировали с чиновниками.

"Наша цель - это государство в смартфоне", - пояснил он.

Зеленский и Фриланд также обсудили "минский формат" урегулирования конфликта на востоке Украины.

"У нас есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса", - сказал новоизбранный Президент.

Как сообщали Українськi Новини, премьер Канады Джастин Трюдо ожидает работы с Зеленским с нетерпением.

Ранее Президент США Дональд Трамп поздравил Зеленского с потрясающей кампанией и большой неожиданной победой.

После встречи с французским Президентом Зеленский отметил прекрасное чувство юмора Эммануэля Макрона и заявил, что теперь он не одинок.