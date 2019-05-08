подписаться на рассылку
26.25 26.65
29.2 29.9
˟
08 мая 2019, среда, 20:10 326
Внешняя политика 2019-05-08T20:24:21+03:00
Українські Новини
У нас есть шанс для возвращения Донбасса и прекращения огня, - Зеленский

У нас есть шанс для возвращения Донбасса и прекращения огня, - Зеленский

Владимир Зеленский и Христя Фриланд. Фото: Команда Зеленского/Facebook
Владимир Зеленский и Христя Фриланд. Фото: Команда Зеленского/Facebook

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у Украины есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса.

Такое заявление Зеленский сделал во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, сообщает пресс-служба.

"У нас есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса", - сказал Зеленский.

Отмечается, что в среду Зеленский обсудил с министром иностранных дел Канады борьбу с коррупцией и минский формат урегулирования конфликта на востоке Украины.

Зеленский заявил, что его команда не хочет говорить о борьбе с коррупцией, они хотят добиться победы над ней.

"Наша цель - это государство в смартфоне", - сказал он.

Фриланд отметила, что в сфере системы электронных деклараций Канаде надо брать пример с Украины.

Также Фриланд заверила Зеленского в поддержке Канадой Украины на международной арене.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что не планирует освобождать Донбасс военным путем в случае избрания Президентом.

Также 18 апреля Зеленский сообщил, что считает Владимира Путина врагом, не подпишет закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", и то, что у Донбасса не должно быть особого статуса.

Кроме того, Зеленский попросил раввинов помочь наладить диалог с жителями Донбасса и Крыма.

Ранее министр иностранных дел Канады сравнила Зеленского с Трюдо.

Больше новостей о: Ситуация на Востоке война на Донбассе Христя Фриланд Украина-Канада Владимир Зеленский

Архив
Новости
СБУ предупреждает о возможных пророссийских провокациях со стороны туристов на 9 мая во Львове 22:33
День памяти и примирения в Киеве. Фото: Радио Свобода
Фото дня: в Киеве прошел марш памяти павших защитников Украины 22:19
Садовый заявляет о выходе из "Самопомощи" 5 депутатов Рады 22:12
В Украине начнут официально отмечать День отца: история и дата праздника 21:59
В Одессе подожгли цветы и таблички возле Дома профсоюзов. Скриншот видео Центр 077
В Одессе подожгли цветы и таблички возле Дома профсоюзов 21:38
больше новостей
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Каждая пятая долларовая купюра в Украине - поддельная: как распознать фальшивку 06:45
Луценко уволил своего зама Енина 11:42
Суд поставил точку в обвинениях Ющенко в злоупотреблении властью во время президентства 06:30
больше новостей
Генпрокуратура хочет силой привести Порошенко на допрос 10:52
Зеленский хочет вернуть уголовную ответственность за незаконное обогащение 16:09
В Украину идет снежный циклон Xerxes: синоптик предупредила о похолодании и контрастной погоде 06:00 Карта
Плавал в бассейне во время визита в Катар: НАБУ открыло дело на Парубия 11:30 Дополнено
Пешеходно-велосипедный мост. Фото: facebook.com/pishоvelomist
Швейцарские архитекторы обвиняют Киев в незаконном использовании их проекта для строительства "моста Кличко" 11:03
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok