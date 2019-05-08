У нас есть шанс для возвращения Донбасса и прекращения огня, - Зеленский

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский считает, что у Украины есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса.\r\nТакое заявление Зеленский сделал во время встречи с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, сообщает пресс-служба.\r\n"У нас есть шанс для прекращения огня и возвращения Донбасса", - сказал Зеленский.\r\nОтмечается, что в среду Зеленский обсудил с министром иностранных дел Канады борьбу с коррупцией и минский формат урегулирования конфликта на востоке Украины.\r\nЗеленский заявил, что его команда не хочет говорить о борьбе с коррупцией, они хотят добиться победы над ней.\r\n"Наша цель - это государство в смартфоне", - сказал он.\r\nФриланд отметила, что в сфере системы электронных деклараций Канаде надо брать пример с Украины.\r\nТакже Фриланд заверила Зеленского в поддержке Канадой Украины на международной арене.\r\nКак сообщали Українські Новини, Зеленский заявил, что не планирует освобождать Донбасс военным путем в случае избрания Президентом.\r\nТакже 18 апреля Зеленский сообщил, что считает Владимира Путина врагом, не подпишет закон об амнистии боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР", и то, что у Донбасса не должно быть особого статуса.\r\nКроме того, Зеленский попросил раввинов помочь наладить диалог с жителями Донбасса и Крыма.\r\nРанее министр иностранных дел Канады сравнила Зеленского с Трюдо.