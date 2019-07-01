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01 липня 2019, понеділок, 23:55 4
Судова влада 2019-07-02T00:01:14+03:00
Українські Новини
Суд залишив під арештом другого підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейського

Суд залишив під арештом другого підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика поліцейського

П'ятирічний Кирило з Переяслава-Хмельницького. Фото: 112
П'ятирічний Кирило з Переяслава-Хмельницького. Фото: 112

Київський апеляційний суд залишив у силі арешт поліцейського Івана Приходька, підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду, передають Українські Новини.

"1 липня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на рішення слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 04 червня 2019 року, яким задоволено клопотання слідчого і застосована у відношенні підозрюваного Приходько В. О. запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 діб, строком до 30 липня 2019 включно", - сказано в ньому.

За результатами апеляційного розгляду постанову про арешт залишено без змін.

Як повідомляли Українські Новини, Володимира Петрівця, підозрюваного у вбивстві 5-річного хлопчика, також залишили під арештом.

Раніше, 31 травня, під час стрільби поліцейські потрапили в 5-річного Кирила Тлявова, який в цей час знаходився на дитячому майданчику біля будинку. В результаті дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована в лікувальний заклад, де померла через 3 дні.

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