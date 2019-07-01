Климкин заявил, что отказался от предложения Порошенко войти в список его партии

Министр иностранных дел Павел Климкин, который с 3 июля намерен уйти в отпуск, заявляет, что он отказался от предложения бывшего Президента Петра Порошенко войти в список партии "Европейская солидарность" и не намерен также баллотироваться по одномандатному избирательному округу на внеочередных выборах Верховной Рады.\r\nОб этом министр сказал в блиц-интервью Українським Новинам.\r\n"Я никогда не собирался идти в список "Европейской солидарности", я никогда не был политической частью БПП... Бывший Президент предлагал мне к этому присоединиться, но это на самом деле никогда не было моим желанием", - подчеркнул он .\r\nКлимкин также отметил, что планировал баллотироваться в депутаты по мажоритарному округу на левобережной части Киева, где проживает.\r\nПо словам министра, прогнозы были "обнадеживаюшими", но в итоге он решил отказаться от идеи стать депутатом Рады.\r\nКлимкин отметил, что без команды единомышленников нет смысла становиться парламентарием.\r\nПо словам министра, он не исключает разные варианты продолжения политической карьеры, в том числе и на должности мэра Киева.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=O-5uOwXjIlc#action=share" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, премьер-министр Владимир Гройсман выступил за отпуск Климкина и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Зеленского. Однако ранее, 6 июня, Верховная Рада отказалась уволить Климкина.\r\nТем временем, Президент Владимир Зеленский хочет привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.