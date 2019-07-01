Климкин заявил, что отказался от предложения Порошенко войти в список его партии

Министр иностранных дел Павел Климкин, который с 3 июля намерен уйти в отпуск, заявляет, что он отказался от предложения бывшего Президента Петра Порошенко войти в список партии "Европейская солидарность" и не намерен также баллотироваться по одномандатному избирательному округу на внеочередных выборах Верховной Рады.

Об этом министр сказал в блиц-интервью Українським Новинам.

"Я никогда не собирался идти в список "Европейской солидарности", я никогда не был политической частью БПП... Бывший Президент предлагал мне к этому присоединиться, но это на самом деле никогда не было моим желанием", - подчеркнул он .

Климкин также отметил, что планировал баллотироваться в депутаты по мажоритарному округу на левобережной части Киева, где проживает.

По словам министра, прогнозы были "обнадеживаюшими", но в итоге он решил отказаться от идеи стать депутатом Рады.

Климкин отметил, что без команды единомышленников нет смысла становиться парламентарием.

По словам министра, он не исключает разные варианты продолжения политической карьеры, в том числе и на должности мэра Киева.

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Как сообщали Українськi Новини, премьер-министр Владимир Гройсман выступил за отпуск Климкина и назначение исполняющего обязанности министра по представлению Зеленского. Однако ранее, 6 июня, Верховная Рада отказалась уволить Климкина.

Тем временем, Президент Владимир Зеленский хочет привлечь Климкина к дисциплинарной ответственности.