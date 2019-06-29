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29 июня 2019, суббота, 20:16 101 Карта
Силовые структуры 2019-06-29T20:20:58+03:00
Українські Новини
Боевики пытаются обвинить подразделения ОС в обстреле населенного пункта

Боевики пытаются обвинить подразделения ОС в обстреле населенного пункта

Следы от обстрелов. Фото: ООС/Facebook
Следы от обстрелов. Фото: ООС/Facebook

Боевики пытаются обвинить подразделения Объединенных сил в обстреле населенного пункта Пикузы, что находится на неподконтрольной правительству Украины территории.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС, передают Українськi Новини.

В отчете СММ ОБСЕ отмечается, что 26 июня наблюдатели миссии прибыли на место происшествия, где во дворе Дома культуры зафиксировали четыре огромные воронки.

Кроме того, осколками была повреждена стена этого же двухэтажного здания.

По мнению представителей миссии, воронки образовались в результате разрыва минометных мин 82 мм калибра, выпущенных с западного направления.

В отчете отмечается также, что на улице Ахматовой 37, во дворе, сотрудники патруля обнаружили взрыватель и хвостовик реактивной гранаты.

От ударной волны в нежилом доме были повреждены окна и оконные ставни.

По словам местных жителей, обстрел произошел утром 26 июня.

На основании данных украинской стороны СЦКК, огневая активность подразделений ВС Украины и вооруженных формирований РФ в районе населенного пункта Пикузы указывает на то, что 26 июня противник дважды открывал огонь, а именно в 17:40 и 18:25.

В сообщении указывается, что украинские подразделения огонь в ответ не открывали.

"Учитывая указанные временные показатели, причастность украинских военных к данному инциденту не подтверждается", - говорится в сообщении.

Следы от обстрелов. Фото: ООС/FacebookСледы от обстрелов. Фото: ООС/Facebook

Также отмечается, что провокационные обстрелы со стороны боевиков направлены исключительно на дискредитацию подразделений Объединенных сил в глазах мирного населения.

Карта: ООС/FacebookКарта: ООС/Facebook

Как сообщали Українськi Новини, в День Конституции ситуация на фронте обострилась: боевики понесли масштабные потери. Накануне потери были у ВСУ и боевиков.

Также на Донбассе за сутки получили ранения 5 военных.

Ранее боевики обстреляли и дотла сожгли жилой дом в поселке под Донецком, до этого российские военные обстреляли из минометов мечеть в Донецке, 4 мины попали в купол.

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