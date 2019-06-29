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29 червня 2019, субота, 13:18 66
Вибори 2019-06-29T15:00:02+03:00
Українські Новини
Новий Офіс Президента будуть опалювати розтопленим льодом, - архітектор проекту

Новий Офіс Президента будуть опалювати розтопленим льодом, - архітектор проекту

Український дім Фото: walking.kiev.іа
Український дім Фото: walking.kiev.іа

У реорганізованому Офісі Президента Володимира Зеленського, який заплановано перенести в Український Дім, буде втілено ряд новітніх технологій з опалення, кондиціонування та очищення повітря.

Подробиці про те, як буде облаштована нова резиденція Офісу Президента України розкрило видання Новое Время.

"Система опалення буде повністю перероблена. Зараз будівля відрізана від центрального опалення, тому планується введення нової технологічної конструкції, де спеціальні установки будуть створювати лід, а потім розтоплювати його і пускати пар по трубах опалення, підігріваючи його електричними тенами ", - сказано в публікації.Так будет выглядеть первый этаж обновленного Украинского дома / Фото: Архитектурное бюро 33BY

Так буде виглядати перший поверх оновленого Українського дому / Фото: Архітектурне бюро 33BY

Повідомляється також, що нові рішення дозволять істотно знизити споживання електроенергії. "Ці рішення дозволять істотно знизити споживання електроенергії. Зараз в добу Український дім споживає мінімум 4 тис. кіловат, а після реконструкції йому знадобиться лише 450 кіловат. До того ж система з льодом дозволить піти від додаткової системи кондиціонування: пар після розтоплення льоду низької температури буде використовуватися для охолодження в літній час ", - пише НВ.

Вікна нового кабінету президента будуть виходити на Європейську площу, тому будуть вжиті особливі заходи у вигляді броньованих стекол. А вхід в будівлю стануть охороняти всілякі рентгени і метало-шукачі.

У новому ОП планується кафе і спортзал, а під землею - велика парковка на 134 місця з трьома заїздами - двома з вулиці Володимирський узвіз і одного з Трьохсвятительської.

Анна Кірій, власник архітектурно-проектної групи, вважає ідею виїзду ОП з будівлі на Банковій і перетворення його в музей актуальною: так само, наприклад, з'явився один з найбільших музеїв світу - французький Лувр, що був колись резиденцією короля.

Проте такий будинок, як ОП, вимагає великої кількості паркувальних місць, а в центрі Києва, в тому числі на Європейській площі фактично ніде паркуватися. До того ж це інтенсивний транспортний вузол і одна з головних розв'язок центру столиці. Якщо її навантажити додатковим потоком, то це може стати новою проблемою для міста.

Ще одна можлива проблема ОП: будь-яка протестна акція тут блокує рух автомобілів, що призведе до транспортного колапсу в столиці. І хоча автори проекту запевняють, що він передбачає місце для "конституційного права громадян на протест", однак уточнюють, що поки ця ідея знаходиться в стадії розробки.

"Переїхати з АП на Банковій - це хороша ідея, я її повністю підтримую, - міркує Антон Олійник, київський архітектор і співзасновник архітектурного бюро BURØ. - Але наскільки підходить для цього Український дім?"

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський вже створив Офіс президента і комісію з реорганізації АП.

В АП на Банковій можуть відкрити історичний музей.

Раніше у Володимира Зеленського розповіли, що їм не подобається на Банковій.

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