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20 июня 2019, четверг, 13:44 49
Президент 2019-06-20T13:45:01+03:00
Українські Новини
В Администрации президента на Банковой откроют исторический музей

В Администрации президента на Банковой откроют исторический музей

Владимир Зеленский. Скриншот: УП
Владимир Зеленский. Скриншот: УП

После перемещения Администрации президента Владимир Зеленский намерен создать на улице Банковой (где сейчас находится АП) создать художественный музей. Об этом Зеленский рассказал журналистам во время неформальной встречи в АП, видео которой опубликовала УП.

"Я этого (переезда) хочу. Главная для меня сейчас проблема - это сроки. Потому что строить с самого начала - это невозможно. Здесь нельзя находиться, я сойду с ума. Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему – нормальную схему, не теневую какую-то, чтобы не брать деньги из бюджета. Хоть на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду", - отметил Зеленский.

Также, по словам президента, у него есть "очень крутая" идея, что потом делать с Банковой. По словам Зеленского, там будет большой художественный музей: "Есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках они находятся".

На вопрос, передаст ли он сам что-то музею, президент ответил: "Ничего у меня нет. Я зашел, поработал…".

Как сообщали Українські Новини, о том, что Зеленский хочет перенести Администрацию, стало известно в начале июня.

Ранее у Зеленского объяснили, что им не нравится на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi.

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