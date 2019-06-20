В Администрации президента на Банковой откроют исторический музей

После перемещения Администрации президента Владимир Зеленский намерен создать на улице Банковой (где сейчас находится АП) создать художественный музей. Об этом Зеленский рассказал журналистам во время неформальной встречи в АП, видео которой опубликовала УП.

"Я этого (переезда) хочу. Главная для меня сейчас проблема - это сроки. Потому что строить с самого начала - это невозможно. Здесь нельзя находиться, я сойду с ума. Один вопрос, на который я не согласился, поэтому сейчас ищут финансовую схему – нормальную схему, не теневую какую-то, чтобы не брать деньги из бюджета. Хоть на это что-то там у них есть, но я не хочу совсем ничего брать. Это единственный вопрос, который может помешать очень быстрому переезду", - отметил Зеленский.

Также, по словам президента, у него есть "очень крутая" идея, что потом делать с Банковой. По словам Зеленского, там будет большой художественный музей: "Есть очень много картин, которые люди не могут увидеть из-за того, что просто нет места. В запасниках они находятся".

На вопрос, передаст ли он сам что-то музею, президент ответил: "Ничего у меня нет. Я зашел, поработал…".

Как сообщали Українські Новини, о том, что Зеленский хочет перенести Администрацию, стало известно в начале июня.

Ранее у Зеленского объяснили, что им не нравится на Банковой: Пшонка-стиль, бюджетный Версаль и плохой wi-fi.