Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает ловушкой предложение РФ вернуть пленных украинских моряков на условиях продолжения их уголовного преследования в Украине.

Об этом американский дипломат заявил в комментарии изданию polygraph.info.

"Волкер сказал, что российское "предложение" Украине участвовать в уголовном расследовании против моряков является оскорблением правосудия, а также оскорблением ООН и суверенитета Украины, поскольку нет никаких оснований для их задержания", - говорится в сообщении.

"Россия не предлагала освободить захваченных ею украинских моряков", - процитировал Волкер название статьи на своей странице в twitter.

"Это была ловушка", - добавил он.

"Russia Did Not Offer to Free Ukrainian Sailors it Captured." It's "offer” was an affront to justice, since there was no basis to detain them in the first place, as well as an affront to the 🇺🇳 and Ukrainian sovereignty.

It was a trap.



Read more: https://t.co/ZzYrKUCNjp — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 28 июня 2019 г.

Наопмним, Президент Владимир Зеленский объявил о недоверии главе МИД Павлу Климкину, который действует, по его словам, без согласования с Президентом, а порой и вопреки его воле. Причиной такого жесткого конфликта стала нота о пленных моряках, направленная в РФ без согласования с Банковой.

После заявления Путина, что освобождение пленных моряков рассмотрит вместе с освобождением заключенных в Украине россиян, Министерство иностранных дел выразило протест России в связи невыполнением решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей.

25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля 24 членов их экипажей. В России не собираются выполнять требование трибунала об освобождении украинских моряков.