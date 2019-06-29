подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.1 29.85
˟
29 июня 2019, суббота, 09:40 434
Внешняя политика 2019-06-29T09:41:40+03:00
Українські Новини
Это ловушка: Волкер отреагировал на предложение России освободить украинских моряков

Это ловушка: Волкер отреагировал на предложение России освободить украинских моряков

Волкер Курт Фото: пресс-служба МО
Волкер Курт Фото: пресс-служба МО

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер считает ловушкой предложение РФ вернуть пленных украинских моряков на условиях продолжения их уголовного преследования в Украине.

Об этом американский дипломат заявил в комментарии изданию polygraph.info.

"Волкер сказал, что российское "предложение" Украине участвовать в уголовном расследовании против моряков является оскорблением правосудия, а также оскорблением ООН и суверенитета Украины, поскольку нет никаких оснований для их задержания", - говорится в сообщении.

"Россия не предлагала освободить захваченных ею украинских моряков", - процитировал Волкер название статьи на своей странице в twitter.

"Это была ловушка", -  добавил он.

Наопмним, Президент Владимир Зеленский объявил о недоверии главе МИД Павлу Климкину, который действует, по его словам, без согласования с Президентом, а порой и вопреки его воле. Причиной такого жесткого конфликта стала нота о пленных моряках, направленная в РФ без согласования с Банковой.

После заявления Путина, что освобождение пленных моряков рассмотрит вместе с освобождением заключенных в Украине россиян, Министерство иностранных дел выразило протест России в связи невыполнением решения Международного трибунала по морскому праву об освобождении 24 захваченных в плен украинских моряков и кораблей.

25 мая Международный трибунал по морскому праву обязал Россию немедленно освободить 3 украинских военно-морских корабля 24 членов их экипажей. В России не собираются выполнять требование трибунала об освобождении украинских моряков.

Больше новостей о: Россия-Украина Освобождение пленных Курт Волкер украинские моряки

Архив
Новости
Гриневич в мае получила зарплату почти в четыре раза больше оклада 11:15
"Северный поток-2" пойдет в обход территориальных вод Дании 10:50
Гройсман три раза подряд пропустил час вопросов к правительству 10:19 Документ
Стрельба в Киеве. фото: Информатор.
В Киеве в ресторане произошла драка со стрельбой: нападавших задержали с наркотиками 10:15
Насколько может быть опасен летний загар 10:00
больше новостей
Жара готовит реванш: синоптик дала прогноз на День Конституции и начало июля 06:00 Карта
Ситуация на фронте обострилась: у ВСУ и боевиков масштабные потери 11:21
НБУ ослабил гривну после Дня Конституции: официальный курс валют с понедельника 05:59
Повышение пенсий могут отменить: эксперты объяснили, почему надо менять пенсионный закон 10:14
Иво Бобул баллотируется в депутаты Верховной Рады 12:30
больше новостей
Новый энергорынок запущен – прошел первый аукцион по продаже электроэнергии 16:53
Зеленский возмутился, что МИД без его ведома ответил на ноту о возвращении украинских моряков 16:57
У кандидата в нардепы от "Слуги народа" Куницкого оказалось двойное гражданство, - СМИ 15:40
Розенко получил надбавку за "интенсивный труд" размером почти с оклад в мае 08:43 Документ
Иво Бобул баллотируется в депутаты Верховной Рады 12:30
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok