Україна не встигне підписати газовий контракт до кінця року, - "Газпром"

Після того, як Росія перенесла газові переговори на вересень, голова правління російської газової компанії "Газпром" Олексій Міллер заявив, що Україна не встигне підписати новий газовий контракт до кінця 2019 року.

Про це повідомляють "РІА Новини".

За словами Міллера, Україна не зможе підписати новий контракт на транзит до кінця року за законодавством Європейського Союзу.

"Україна до кінця року, до кінця закінчення чинного контракту на транзит не зможе підписати новий контракт на транзит за законодавством ЄС", - заявив він.

Міллер заявив, що "Газпром" готовий продовжити з Україною контракт на транзит.

"Ми говоримо: ми готові продовжити діючий контракт на транзит. Те, що стосується ще одного аспекту, звичайно ж, ми говоримо, що цей контракт повинен бути економічно доцільним для російської сторони", - зазначив глава "Газпрому".

Як повідомляли Українські Новини, прем'єр-міністр Російської Федерації Медведєв назвав умову для продовження угоди з Україною про транзит газу.

Після зустрічі з Бойком і Медведчуком Міллер заявив про готовність "Газпрому" надати Україні знижку в 25%.

Тим часом, "Нафтогаз" запропонував "Газпрому" запасний варіант продовження транзиту газу.