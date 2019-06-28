Конфлікт Зеленського та МЗС: Гройсман різко висловився про дії Клімкіна

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає неприпустимим відповідь на ноту Міністерства закордонних справ Росії без погодження з Президентом Володимиром Зеленським і главою уряду в той час, як підтримав відставку Клімкіна на кілька місяців

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "1 + 1", передають Українські Новини.

"Міністр закордонних справ - це креатура Президента України. Насправді він був призначений за поданням Президента Порошенка. Сьогодні так сталося, він працює під керівництвом Президента Зеленського. І виходити сьогодні з нотами, не погоджуючи своєї політики ні з Президентом, ні з прем'єр-міністром, я вважаю, неприпустимо. Чому? Тому що за цим стоять долі людей. Це мало бути обговорено з Президентом", - сказав прем'єр.

Гройсман зазначив, що політики мають відкладати свої особисті інтереси для досягнення стратегічно важливих цілей для країни.

Як повідомляли Українські Новини, у четвер Зеленський заявив, що обурений тим, що Міністерство закордонних справ без його відома відповіло на ноту Росії щодо виконання рішення Міжнародного трибуналу з морського права про звільнення 24 захоплених у полон українських моряків і кораблів.

Клімкін відповів Зеленському, що більше не буде йому допомагати боротися з РФ і що хтось в Офісі Президента банально попався в пастку.