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28 июня 2019, пятница, 12:20 206
Президент 2019-06-28T12:29:07+03:00
Українські Новини
Зеленский в День Конституции запустил флешмоб #мояулюбленастаття и потроллил депутатов

Зеленский в День Конституции запустил флешмоб #мояулюбленастаття и потроллил депутатов

Президент Владимир Зеленский заявил, что очень хочет, чтобы украинцы любили Конституцию не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлыки и предложил поучаствовать в флешмобе.

Об этом Зеленский сказал в видеообращении по случаю Дня Конституции, передают Українськi Новини.

"Очень хочу, чтобы мы любили Конституцию не только потому, что это очередной выходной и можно поехать за город на шашлычки ... Давайте все себе пообещаем знать нашу Конституцию, а главное - соблюдать и уважать", - сказал Зеленский.

Он предложил украинцам устроить флешмоб - записать видео с рассказом о своей любимой статье Основного закона под названием #мояулюбленастаття.

Сам Президент процитировал ст.3 Конституции.

"Наши народные депутаты, кстати, участия могут не принимать. Мы и так все знаем их любимую статью - ст.80 о неприкосновенности. Шучу. Присоединяйтесь все", - добавил он.

Как сообщали Українськi Новини, в пятницу в Украине отмечается 23-я годовщина с момента вступления в силу Конституции.

В феврале Зеленский объявил о старте нового флешмоба "Я клоун". Люди массово жаловались Зеленскому на плохую жизнь, низкие доходы и коррупцию, называя себя клоунами.

Также в День родного языка украинцы запустили флешмоб #МоваНаЧасі.

Больше новостей о: Видеообращение Флешмоб День Конституции Президент Украины Владимир Зеленский

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