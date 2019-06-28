Сегодня отмечается 23-я годовщина Конституции Украины: где отпраздновать

Сегодня украинцы отмечают один из важнейших государственных праздников - День Конституции Украины. И так как погода обещала быть не жаркой, Українські Новини подготовили список мероприятий, где можно хорошо провести время в праздник.

История принятия Конституции



Конституция Украины была принята 28 июня 1996 года. Депутаты Верховной Рады работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. Были приняты проекты о государственных символах и государственном украинском языке. Принятие конституции закрепило правовые основы независимой Украины, её суверенитет и территориальную целостность.

Где отметить





День Конституции в парке "Киевская Русь"

Когда: 28 июня, с 10:00 до 23:00



Где: Парк "Киевская Русь", село Копачи



Сколько стоит: для взрослых - 170 грн, для студентов и пенсионеров 150 грн; для школьников 60 грн; дошкольникам - бесплатно.





Парк "Киевская Русь". Фото: parkkyivrus

Праздничная программа начнется с парада княжеских флагов и конной лавы, а продолжится театрализованными постановками на древнеславянскую тематику и конно-трюковыми выступлениями. До самого вечера посетители смогут участвовать в средневековых событиях, играх и забавах.

Кульминацией праздничной программы 28 июня будет шоу со стрельбой горящими ядрами с требушета - единственного в Украине действующего осадного орудия.

Пикник на Певческом

Когда: с 28 по 30 июня. Начало в 11.

Где: Ул. Лаврская, 33



Стоимость: 130 грн

Фестиваль "Пикник на Певческом поле". Скриншот/Facebook

На Певческом Поле можно будет попробовать блюда на гриле и мангале, авторские напитки, также будет много фуд-кортов.

С утра будут конкурсы в детской зоне, мастер классы и выступления звездных гостей на сцене.

Circus Night Market Кураж Базар



Где: метро "Выставочный центр", ВДНГ, 19-й павильон, пр-т Глушкова, 1

Стоимость: 250-350 грн.

Circus Night Market от "Кураж Базар". Фото: Kyivmaps

28-30 июня можно увидеть настоящее цирковое шоу от жонглеров, акробатов, силачей, гимнастов и клоунов. Они подготовили много номеров и фокусов. Также планируется участие трех сотен продавцов. Организаторы обещают рэп-баттлы, литературные вечера, кинопоказы и многое другое.

Свой к Своему за Своим

Где: метро "Контрактовая площадь", Контрактовая площадь



Стоимость: вход бесплатный





"Свой к своему за своим". Фото: Facebook

Семейный фестиваль под открытым небом на Контрактовой площади

Организаторы обещают праздничный концерт при участии звезд эстрады, развлечения для детей и взрослых, много бесплатных мастер-классов и лекций, фудкорты, ярмарок и подарки.

NALIVKA Craft Beverage Festival



Где: метро "Выставочный центр", ВДНГ,пр-т Глушкова, 1



Стоимость: 80-200 грн, дети до 12 лет - бесплатно





NALIVKA Craft Beverage Festival / фото: uFest.in.ua

28-30 июня состоится фестиваль-дегустацию домашних напитков (наливок, настоек). Главный напиток фестиваля клубничная наливка. В рамках феста пройдет профессиональный конкурс-дегустация "Independent Craft".

В программе будут: лекции, мастер-классы, развлечения для взрослых и детей.

Ранее Українські Новини сообщили о городской программе на День Конституции, а также подготовили историю Конституции Украины.

Тем временем синоптик рассказала, что на День Конституции жарко будет только на юге.