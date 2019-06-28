Сегодня отмечается 23-я годовщина Конституции Украины: где отпраздновать

Сегодня украинцы отмечают один из важнейших государственных праздников - День Конституции Украины. И так как погода обещала быть не жаркой, Українські Новини подготовили список мероприятий, где можно хорошо провести время в праздник.\r\nИстория принятия КонституцииКонституция Украины была принята 28 июня 1996 года. Депутаты Верховной Рады работали над проектом, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня. Были приняты проекты о государственных символах и государственном украинском языке. Принятие конституции закрепило правовые основы независимой Украины, её суверенитет и территориальную целостность.\r\nГде отметить\r\nДень Конституции в парке "Киевская Русь"\r\nКогда: 28 июня, с 10:00 до 23:00Где: Парк "Киевская Русь", село КопачиСколько стоит: для взрослых - 170 грн, для студентов и пенсионеров 150 грн; для школьников 60 грн; дошкольникам - бесплатно.\r\nПарк "Киевская Русь". Фото: parkkyivrus\r\nПраздничная программа начнется с парада княжеских флагов и конной лавы, а продолжится театрализованными постановками на древнеславянскую тематику и конно-трюковыми выступлениями. До самого вечера посетители смогут участвовать в средневековых событиях, играх и забавах.\r\nКульминацией праздничной программы 28 июня будет шоу со стрельбой горящими ядрами с требушета - единственного в Украине действующего осадного орудия.\r\nПикник на Певческом\r\nКогда: с 28 по 30 июня. Начало в 11.\r\nГде: Ул. Лаврская, 33Стоимость: 130 грн\r\nФестиваль "Пикник на Певческом поле". Скриншот\/Facebook\r\nНа Певческом Поле можно будет попробовать блюда на гриле и мангале, авторские напитки, также будет много фуд-кортов.\r\nС утра будут конкурсы в детской зоне, мастер классы и выступления звездных гостей на сцене.\r\nCircus Night Market Кураж БазарГде: метро "Выставочный центр", ВДНГ, 19-й павильон, пр-т Глушкова, 1\r\nСтоимость: 250-350 грн.\r\nCircus Night Market от "Кураж Базар". Фото: Kyivmaps\r\n28-30 июня можно увидеть настоящее цирковое шоу от жонглеров, акробатов, силачей, гимнастов и клоунов. Они подготовили много номеров и фокусов. Также планируется участие трех сотен продавцов. Организаторы обещают рэп-баттлы, литературные вечера, кинопоказы и многое другое.\r\nСвой к Своему за Своим\r\nГде: метро "Контрактовая площадь", Контрактовая площадьСтоимость: вход бесплатный\r\n"Свой к своему за своим". Фото: Facebook\r\nСемейный фестиваль под открытым небом на Контрактовой площади\r\nОрганизаторы обещают праздничный концерт при участии звезд эстрады, развлечения для детей и взрослых, много бесплатных мастер-классов и лекций, фудкорты, ярмарок и подарки.\r\nNALIVKA Craft Beverage FestivalГде: метро "Выставочный центр", ВДНГ,пр-т Глушкова, 1Стоимость: 80-200 грн, дети до 12 лет - бесплатно\r\nNALIVKA Craft Beverage Festival \/ фото: uFest.in.ua\r\n28-30 июня состоится фестиваль-дегустацию домашних напитков (наливок, настоек). Главный напиток фестиваля клубничная наливка. В рамках феста пройдет профессиональный конкурс-дегустация "Independent Craft".\r\nВ программе будут: лекции, мастер-классы, развлечения для взрослых и детей.\r\nРанее Українські Новини сообщили о городской программе на День Конституции, а также подготовили историю Конституции Украины.\r\nТем временем синоптик рассказала, что на День Конституции жарко будет только на юге.\r\n \r\n