Зеленський у День Конституції запустив флешмоб #мояулюбленастаття і потролив депутатів

Президент Володимир Зеленський заявив, що дуже хоче, щоб українці любили Конституцію не тільки тому, що це черговий вихідний і можна поїхати за місто на шашлики і запропонував взяти участь у флешмобі.\r\nПро це Зеленський сказав у відеозверненні з нагоди Дня Конституції, передають Українські Новини.\r\n"Дуже хочу, щоб ми любили Конституцію не тільки тому, що це черговий вихідний і можна поїхати за місто на шашлички... Давайте всі собі пообіцяємо знати нашу Конституцію, а головне - дотримуватися і поважати", - сказав Зеленський.\r\nВін запропонував українцям влаштувати флешмоб - записати відео з розповіддю про свою улюблену статтю Основного закону.\r\nСам Президент процитував ст. 3 Конституції.\r\n"Наші народні депутати, до речі, участі можуть не брати. Ми і так всі знаємо їх улюблену статтю - ст. 80 про недоторканність. Жартую. Приєднуйтесь всі", - додав він.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у п'ятницю в Україні відзначається 23-я річниця з моменту набуття чинності Конституції.\r\nУ лютому Зеленський оголосив про старт нового флешмобу "Я клоун". Люди масово скаржилися Зеленському на погане життя, низькі доходи і корупцію, називаючи себе клоунами.\r\nТакож у День рідної мови українці запустили флешмоб #МоваНаЧасі.