Зеленський у День Конституції запустив флешмоб #мояулюбленастаття і потролив депутатів

Президент Володимир Зеленський заявив, що дуже хоче, щоб українці любили Конституцію не тільки тому, що це черговий вихідний і можна поїхати за місто на шашлики і запропонував взяти участь у флешмобі.

Про це Зеленський сказав у відеозверненні з нагоди Дня Конституції, передають Українські Новини.

"Дуже хочу, щоб ми любили Конституцію не тільки тому, що це черговий вихідний і можна поїхати за місто на шашлички... Давайте всі собі пообіцяємо знати нашу Конституцію, а головне - дотримуватися і поважати", - сказав Зеленський.

Він запропонував українцям влаштувати флешмоб - записати відео з розповіддю про свою улюблену статтю Основного закону.

Сам Президент процитував ст. 3 Конституції.

"Наші народні депутати, до речі, участі можуть не брати. Ми і так всі знаємо їх улюблену статтю - ст. 80 про недоторканність. Жартую. Приєднуйтесь всі", - додав він.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю в Україні відзначається 23-я річниця з моменту набуття чинності Конституції.

У лютому Зеленський оголосив про старт нового флешмобу "Я клоун". Люди масово скаржилися Зеленському на погане життя, низькі доходи і корупцію, називаючи себе клоунами.

Також у День рідної мови українці запустили флешмоб #МоваНаЧасі.