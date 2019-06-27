Через аномальний потоп і шквали людину під Києвом на смерть прибило деревом

1 людина загинула в Київській області і 2 госпіталізовані в Києві через негоду, внаслідок якої залиті вулиці і повалені дерева.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій, передають Українські Новини.

"Попередньо, через негоду в Києві постраждали 2 людини. У свою чергу, в Київській області в результаті падіння дерева в Бучі загинула 1 людина", - написано в ньому.

Зокрема, в четвер у результаті ускладнення погодних умов у вигляді грози, злив і шквалів швидкістю 25-28 м/c, були повалені дерева та пошкоджені конструкції будівель у деяких областях України.

У Києві рятувальники 15 разів виїжджали, щоб прибрати повалені дерева з автомобілів, 4 рази - з будинків, кілька разів - із проїжджих частин.

Повалені дерева. Фото: ДСНС

Бригади швидкої медичної допомоги госпіталізували жінку з вул. Антоновича і чоловіка з Лісового проспекту.

Станом на 15:30 столичні рятувальники здійснили 42 виїзди для ліквідації наслідків негоди.

Затоплені вулиці в Києві. Фото: "Інформатор"

Також проводились роботи з відкачування води з проїжджої частини дороги (тунелю) на перехресті вулиць Теліги та Щусєва.

Крім того, прес-служба Київської міської державної адміністрації повідомила, що в результаті підняття рівня води в річці Либідь сталося підтоплення в'їзду на автостанцію "Видубичі", рятувальники за допомогою мотопомпи відкачують воду для звільнення проїзду.

У результаті перекриття зливостоку сміттям затопило перехід у тунелі на просп. Степана Бандери під залізничною платформою "Зеніт", вул. Ромена Роллана, на перетині вулиць Кирилівської та Сирецької.

Підтоплення були ліквідовані гідротехнічних службою.

Зазначається, що зараз у столиці працюють 48 бригад із ручного прибирання, у черговому режимі - близько 150 дорожників.

Затоплені вулиці в Києві. Фото: "Інформатор"

Як повідомляли Українські Новини, у Києві на мосту Метро злива зірвала обшивку прямо на автомобілі.

Тим часом синоптик попередила українців про складну і контрастну погоду.