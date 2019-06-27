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27 червня 2019, четвер, 18:31 53
Кабмін 2019-06-27T20:45:01+03:00
Українські Новини
Клімкін відповів Зеленському, що більше не буде йому допомагати боротися з РФ

Клімкін відповів Зеленському, що більше не буде йому допомагати боротися з РФ

Павло Клімкін.
Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін вважає, що його відомство мало повноваження без погоджень з Президентом направляти відповідь на російську ноту щодо суду над полоненими українськими моряками, повідомляє "Українська правда".

"Звичайно, всі повноваження сформулювати таку ноту у нас як у Міністерства закордонних справ України були. Ця нота була в рамках нашого спілкування і нашої судової справи по міжнародному трибуналу", – запевнив міністр.

За його словами, українська нота фіксує тільки міжнародно-правову позицію України, яка не містить "ніяких політичних моментів" і принципово нових питань.

"Додаткового погодження в цьому контексті, оскільки МЗС уповноважене вести і цю справу, і щодо міжнародного трибуналу, і щодо інших судів, нам не потрібно. І це наша позиція", – сказав Клімкін.

Він наполягає, що надсилання такої ноти є в компетенції Міністерства закордонних справ.

Глава МЗС підкреслив, що нота вимагає від Росії виконання рішення міжнародного трибуналу по звільненню українських моряків.

Відповідаючи на запитання, чи було особисте ставлення міністра до Президента причиною не радитись із Зеленським, Клімкін зазначив, що "не коментує емоції".

"Я бачу, що у мене є і тактичні, і стратегічні розбіжності щодо питань протидії російській агресії... Тому в цих умовах я не вважаю за можливе більше допомагати", - додав Клімкін.

Також Клімкін сказав, що може обговорити із Президентом непорозуміння, що склалось, "якщо він захоче".

Як повідомляли Українські Новини, МЗС висловив протест Росії через невиконання рішення Морського трибуналу.

Тим часом Клімкін попросив депутатів звільнити його з посади голови МЗС.

Раніше Зеленський пропонував міністру закордонних справ Павлу Клімкіну залишитися на посаді міністра закордонних справ.

Більше новин про: Володимир Зеленський Павло Клімкін МЗС України українські моряки полонені моряки полонені в Росії Нота протесту

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