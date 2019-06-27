Боевики отвели свои подразделения от моста в Станице Луганской в Луганской области, откуда накануне начали отход украинские военные.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.\r\n"В соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года противник завершил первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской - отошел от пешеходного моста", - написано в нем.\r\nДля максимальной безопасности гражданских в Станице Луганской, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда, силами групп разминирования Вооруженных сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводится проверка гуманитарного коридора и прилегающей местности для выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов.\r\nДругие мероприятия в рамках разведения сил в четверг не запланированы.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в зоне ООС сепаратисты потеряли двух боевиков в ответ на ранение украинских военных.\r\nРанее военные ВСУ закрепились на новых позициях в Марьинке.