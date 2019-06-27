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27 июня 2019, четверг, 16:00 448
Силовые структуры 2019-06-27T16:01:41+03:00
Українські Новини
Боевики отвели свои подразделения от моста в Станице Луганской

Боевики отвели свои подразделения от моста в Станице Луганской

ООС. Фото: Минобороны Украины
ООС. Фото: Минобороны Украины

Боевики отвели свои подразделения от моста в Станице Луганской в Луганской области, откуда накануне начали отход украинские военные.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Операции объединенных сил (ООС), передают Українськi Новини.

"В соответствии с мирным планом и реализацией рамочного решения Трехсторонней контактной группы от 20 сентября 2016 года противник завершил первый этап отвода своих подразделений в районе Станицы Луганской - отошел от пешеходного моста", - написано в нем.

Для максимальной безопасности гражданских в Станице Луганской, которые пересекают контрольный пункт въезда-выезда, силами групп разминирования Вооруженных сил и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проводится проверка гуманитарного коридора и прилегающей местности для выявления и обезвреживания взрывоопасных предметов.

Другие мероприятия в рамках разведения сил в четверг не запланированы.

Как сообщали Українськi Новини, в зоне ООС сепаратисты потеряли двух боевиков в ответ на ранение украинских военных.

Ранее военные ВСУ закрепились на новых позициях в Марьинке.

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