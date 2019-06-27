"Укрзализныця" начнет продавать билеты за 60 суток на некоторые направления: список поездов

В то время, как летом к морю в Украине запустили 30 дополнительных поездов, Акционерное общество "Укрзализныця" намерено начать продажу билетов на ряд поездов за 60 суток до отправления поезда.\r\nОб этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українськi Новини.\r\nС 8 июля пассажиры могут приобретать билеты на поезда за 60 суток до даты их отправки.\r\nЭта услуга будет доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонов.\r\nТаким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная уже с 5 сентября 2019 года.\r\nТакая услуга с 8 июля будет доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1\/2 "Ивано-Франковск - Константиновка", № 10\/9 "Киев - Мариуполь", № 20\/19 "Киев - Лисичанск") и поездов международного сообщения со странами Запада формирования АО "Укрзализныця".\r\nУслуга доступна также на поезда:\r\n\r\n№ 4\/3 "Запорожье - Ужгород";\r\n№ 7\/8 "Киев - Ивано-Франковск";\r\n№ 7\/8 "Харьков - Одесса",\r\n№ 12\/11 "Киев - Новоалексеевка";\r\n№ 12\/11 "Львов - Одесса",\r\n№ 15\/16 "Харьков - Рахов";\r\n№ 17\/18 "Харьков - Ужгород";\r\n№ 29\/30 "Киев - Ужгород";\r\n№ 26 \/ 36-25 \/ 35 "Одесса - Львов, Рахов, Пшемысль";\r\n№ 38\/37 "Киев - Запорожье";\r\n№ 51\/52 "Львов - Вроцлав";\r\n№ 63\/64 "Харьков - Киев";\r\n№ 67\/68 "Киев - Варшава";\r\n№ 79\/80 "Днепр - Киев";\r\n№ 81\/82 "Киев - Ужгород";\r\n№ 89\/90 "Львов - Пшемысль";\r\n№ 92\/91 "Львов - Киев";\r\n№ 106\/105 "Одесса - Киев";\r\n№ 117\/118 "Киев - Черновцы";\r\n№ 738\/737 "Киев - Запорожье";\r\n№ 749\/750 "Ивано-Франковск - Киев".\r\n\r\nПродажа билетов за 60 дней распространяется и на международные беспересадочные вагоны:\r\n\r\n№ 25\/382 РИЦ "Киев - Кошице", курсирующий в составах поездов 81 \/ 8861-8862 \/ 108\/30;\r\n№ 21\/431, 22\/432 "Киев - Вена", которые курсируют в составах поездов 749\/145\/32519\/629 \/ 140-147 \/ 628\/32510\/146\/750;\r\n№ 24\/350 "Киев - Вроцлав", который курсирует в составах поездов 749 \/ 51-52 \/ 750;\r\n№ 24\/470 "Киев - Бухарест", курсирующий в составах поездов 117\/959 \/ 381-380 \/ 960\/118.\r\n\r\nПредварительная продажа проездных документов на все остальные поезда внутреннего сообщения пока открываться, как и раньше, за 45 суток до даты отправления, скоростные поезда Интерсити + и Интерсити - за 30 суток до отправления поезда.\r\nПредварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, тоже осуществляется за 30 суток до отправления поезда:\r\n\r\n№ 1\/2 "Ивано-Франковск - Константиновка" (через день),\r\n№ 10\/9 "Мариуполь - Киев" (через день),\r\n№ 20\/19 "Киев - Лисичанск" (по датам),\r\n№ 45\/46 "Ужгород - Лисичанск" (ежедневно);\r\n№70\/69 "Мариуполь - Львов" (ежедневно);\r\n№ 84\/83 "Мариуполь - Киев" (ежедневно);\r\n№ 92\/91 "Одесса - Константиновка" (ежедневно);\r\n№ 96\/95 "Мариуполь - Харьков \/ Бахмут" (ежедневно);\r\n№ 104\/103 "Жмеринка, Киев - Мариуполь" (по датам);\r\n№ 116 \/ 136-135 \/ 115 "Киев - Бердянск, Покровск" (ежедневно);\r\n№ 124\/123 "Киев - Константиновка" (ежедневно);\r\n№ 126\/125 "Киев - Константиновка" (ежедневно);\r\n№ 138\/137 "Хмельницкий - Лисичанск" (ежедневно);\r\n№ 140\/139 "Днепр - Лисичанск" (ежедневно);\r\n№ 142\/141 "Львов - Бахмут" (ежедневно);\r\n№ 142\/141 "Одесса - Мариуполь" (через день);\r\n№ 205\/206 "Покровск - Харьков" (по указанию);\r\n№ 215\/216 "Покровск - Новоалексеевка" (по указанию).\r\n\r\nРаньше Українськi Новини писали о советах по выбору билетов на поезда.\r\nТем временем "Укрзализныця" запустит еще 2 сдвоенных экспресса на "Борисполь".