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27 июня 2019, четверг, 15:45 22
Транспорт 2019-06-27T15:48:56+03:00
Українські Новини
"Укрзализныця" начнет продавать билеты за 60 суток на некоторые направления: список поездов

"Укрзализныця" начнет продавать билеты за 60 суток на некоторые направления: список поездов

Поезд.
Поезд.

В то время, как летом к морю в Украине запустили 30 дополнительных поездов, Акционерное общество "Укрзализныця" намерено начать продажу билетов на ряд поездов за 60 суток до отправления поезда.

Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци", передают Українськi Новини.

С 8 июля пассажиры могут приобретать билеты на поезда за 60 суток до даты их отправки.

Эта услуга будет доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонов.

Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная уже с 5 сентября 2019 года.

Такая услуга с 8 июля будет доступна для всех поездов категории "Ночной экспресс" (кроме поездов № 1/2 "Ивано-Франковск - Константиновка", № 10/9 "Киев - Мариуполь", № 20/19 "Киев - Лисичанск") и поездов международного сообщения со странами Запада формирования АО "Укрзализныця".

Услуга доступна также на поезда:

  • № 4/3 "Запорожье - Ужгород";
  • № 7/8 "Киев - Ивано-Франковск";
  • № 7/8 "Харьков - Одесса",
  • № 12/11 "Киев - Новоалексеевка";
  • № 12/11 "Львов - Одесса",
  • № 15/16 "Харьков - Рахов";
  • № 17/18 "Харьков - Ужгород";
  • № 29/30 "Киев - Ужгород";
  • № 26 / 36-25 / 35 "Одесса - Львов, Рахов, Пшемысль";
  • № 38/37 "Киев - Запорожье";
  • № 51/52 "Львов - Вроцлав";
  • № 63/64 "Харьков - Киев";
  • № 67/68 "Киев - Варшава";
  • № 79/80 "Днепр - Киев";
  • № 81/82 "Киев - Ужгород";
  • № 89/90 "Львов - Пшемысль";
  • № 92/91 "Львов - Киев";
  • № 106/105 "Одесса - Киев";
  • № 117/118 "Киев - Черновцы";
  • № 738/737 "Киев - Запорожье";
  • № 749/750 "Ивано-Франковск - Киев".

Продажа билетов за 60 дней распространяется и на международные беспересадочные вагоны:

  • № 25/382 РИЦ "Киев - Кошице", курсирующий в составах поездов 81 / 8861-8862 / 108/30;
  • № 21/431, 22/432 "Киев - Вена", которые курсируют в составах поездов 749/145/32519/629 / 140-147 / 628/32510/146/750;
  • № 24/350 "Киев - Вроцлав", который курсирует в составах поездов 749 / 51-52 / 750;
  • № 24/470 "Киев - Бухарест", курсирующий в составах поездов 117/959 / 381-380 / 960/118.

Предварительная продажа проездных документов на все остальные поезда внутреннего сообщения пока открываться, как и раньше, за 45 суток до даты отправления, скоростные поезда Интерсити + и Интерсити - за 30 суток до отправления поезда.

Предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, тоже осуществляется за 30 суток до отправления поезда:

  • № 1/2 "Ивано-Франковск - Константиновка" (через день),
  • № 10/9 "Мариуполь - Киев" (через день),
  • № 20/19 "Киев - Лисичанск" (по датам),
  • № 45/46 "Ужгород - Лисичанск" (ежедневно);
  • №70/69 "Мариуполь - Львов" (ежедневно);
  • № 84/83 "Мариуполь - Киев" (ежедневно);
  • № 92/91 "Одесса - Константиновка" (ежедневно);
  • № 96/95 "Мариуполь - Харьков / Бахмут" (ежедневно);
  • № 104/103 "Жмеринка, Киев - Мариуполь" (по датам);
  • № 116 / 136-135 / 115 "Киев - Бердянск, Покровск" (ежедневно);
  • № 124/123 "Киев - Константиновка" (ежедневно);
  • № 126/125 "Киев - Константиновка" (ежедневно);
  • № 138/137 "Хмельницкий - Лисичанск" (ежедневно);
  • № 140/139 "Днепр - Лисичанск" (ежедневно);
  • № 142/141 "Львов - Бахмут" (ежедневно);
  • № 142/141 "Одесса - Мариуполь" (через день);
  • № 205/206 "Покровск - Харьков" (по указанию);
  • № 215/216 "Покровск - Новоалексеевка" (по указанию).

Раньше Українськi Новини писали о советах по выбору билетов на поезда.

Тем временем "Укрзализныця" запустит еще 2 сдвоенных экспресса на "Борисполь".

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