У Києві на мосту Метро злива зірвала обшивку прямо на автомобілі: наслідки негоди

У Києві сильна злива з грозою не тільки затопили вулиці і повалили дерева та паркани, а й пошкодили обшивку на мосту Метро, яка обвалилася на дорогу і перекрила цілу смугу, а також звалила рекламні щити. Про це повідомляє "Інформатор".\r\nОбшивку мосту зірвали на з'їзді з мосту Метро у бік Лівого берега.\r\nОбшивка обвалилася на дорогу і перекрила цілу смугу, а також звалила рекламні щити. Фото: Інформатор\r\nТакож на Броварському проспекті впав рекламний щит прямо на рухомий автомобіль.\r\ndiv class="video-container">\r\n\r\np class="image_content_p null" data-position="null">Впав рекламний щит на Броварському проспекті. Фото: Інформатор\r\nЗ перших хвилин грози рятувальники працюють у посиленому режимі. По всьому Києву йде ліквідація наслідків ще під час шторму.\r\nНа вулиці Миколи Матеюка дерево завалилося на маршрутку.\r\nПід час падіння дерева на вулиці Казимира Малевича також постраждав чоловік. Інформації про поранених поки немає.\r\nА попереджали ж - ось тут: грози, град, шквали і навіть смерчі: українців попередили про різку зміну погоди.\r\nЗате от раніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.\r\nВ Україну йде циклон Otto з Прибалтики: синоптик попередила про складну і контрастну погоду.