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  • У Києві на мосту Метро злива зірвала обшивку прямо на автомобілі: наслідки негоди
27 червня 2019, четвер, 15:34 8
Події 2019-06-27T16:30:34+03:00
Українські Новини
У Києві на мосту Метро злива зірвала обшивку прямо на автомобілі: наслідки негоди

У Києві на мосту Метро злива зірвала обшивку прямо на автомобілі: наслідки негоди

Впав рекламний щит на Броварському проспекті. Фото: Інформатор
Впав рекламний щит на Броварському проспекті. Фото: Інформатор

У Києві сильна злива з грозою не тільки затопили вулиці і повалили дерева та паркани, а й пошкодили обшивку на мосту Метро, яка обвалилася на дорогу і перекрила цілу смугу, а також звалила рекламні щити. Про це повідомляє "Інформатор".

Обшивку мосту зірвали на з'їзді з мосту Метро у бік Лівого берега.

Обшивка обвалилася на дорогу і перекрила цілу смугу, а також звалила рекламні щити. Фото: ІнформаторОбшивка обвалилася на дорогу і перекрила цілу смугу, а також звалила рекламні щити. Фото: Інформатор

Також на Броварському проспекті впав рекламний щит прямо на рухомий автомобіль.

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p class="image_content_p null" data-position="null">Впав рекламний щит на Броварському проспекті. Фото: ІнформаторВпав рекламний щит на Броварському проспекті. Фото: Інформатор

З перших хвилин грози рятувальники працюють у посиленому режимі. По всьому Києву йде ліквідація наслідків ще під час шторму.

На вулиці Миколи Матеюка дерево завалилося на маршрутку.

Під час падіння дерева на вулиці Казимира Малевича також постраждав чоловік. Інформації про поранених поки немає.

А попереджали ж - ось тут: грози, град, шквали і навіть смерчі: українців попередили про різку зміну погоди.

Зате от раніше у столиці зафіксували нові температурні рекорди.

В Україну йде циклон Otto з Прибалтики: синоптик попередила про складну і контрастну погоду.

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