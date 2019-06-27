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27 июня 2019, четверг, 13:36 673
Происшествия 2019-06-27T21:27:58+03:00
Українські Новини
Ливень в Киеве повалил деревья на Кольцевой дороге, валил заборы на авто и срывал кровлю с крыш домов

Ливень в Киеве повалил деревья на Кольцевой дороге, валил заборы на авто и срывал кровлю с крыш домов

Сегодня, 27 июня, после долгой жары на Киев налетел настоящий ураган с дождем и шквальным ветром. Мало того, что он залил улицы, так еще и повалил деревья на трамвайные пути и Кольцевую дорогу, срывал на домах кровлю и валил заборы. 

На Кольцевой дороге от конечной скоростного трамвая и до обойного рынка (в сторону Академгородка) дорога стоит из-за упавшего дерева. Для проезда остался один ряд. Об этом сообщает Киев Оперативный. 

На Виноградаре ветер сорвал кусок кровли. Это успел снять очевидец.

А забор на улице Межевой прилетел прямо в припаркованные автомобили.

На улице Дегтяревской (Шевченковский район Киева) дерево упало на трамвайную линию и оборвало провода.

На Лесном проспекте в соседних дворах рухнули деревья, которые задели женщину и автомобиль.

А предупреждали ведь - вот здесь: грозы, град, шквалы и даже смерчи: украинцев предупредили о резкой смене погоды.

Зато вот ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

В Украину идет циклон Otto из Прибалтики: синоптик предупредила о сложной и контрастной погоде.

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