Ночной тариф на свет для населения с июля отменять не будут

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) не намерена отменять ночной тариф на поставку электрической энергии для бытовых потребителей с июля 2019 года, как заявил об этом председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета.

Об этом говорится в сообщении НКРЭКУ, передают Українські Новини.

"НКРЭКУ сообщает, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей (населения), дифференцированные по периодам времени (ночной тариф), продолжат действовать после 1 июля 2019 года", - говорится в нем.

Также отмечается, что НКРЭКУ не принимала решения о признании утратившим силу постановления НКРЕКП от 26.02.2015 № 220 "Об установлении тарифов на электроэнергию, отпускаемую населению".

Ранее в СМИ сообщалось, что председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета заявил об отмене "ночного тарифа" для населения с 1 июля 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, НКРЭКУ отменила ночной тариф на поставку электроэнергии для юридических лиц с 1 января 2019 года.

Ранее Кабинет Министров Украины заявил, что стоимость электроэнергии для населения после проведения реформы рынка не вырастет.

Тем временем эксперт по энергетике и представитель президента в Кабмине Андрей Герус заяивил, что Владимир Зеленский шутил и не обещал снизитьтарифы на газ и электроэнергию для населения.

Ранее у Зеленского уже открестились от снижения коммунальных тарифов.