Зеленский шутил и не обещал снизить тарифы, - Герус

Президент Владимир Зеленский перед выборами президента прямо не обещал снизить тарифы на газ и электроэнергию для населения.\r\nОб этом заявил эксперт по энергетике и представитель президента в Кабмине Андрей Герус в интервью Bihus info.\r\n"Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов", - заявил он.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=YJFtPbVqMUY" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nПосле того, как ведущий показал видео с предвыборной кампании Зеленского, где на совещании с Герусом рассказывают, как легко можно снизить тарифы за месяц, эксперт еще раз уточнил, что обещаний Зеленский не давал, но шутил о высоких тарифах и Роттердам+.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=DArbRPlsbeY" frameborder="0" allowfullscreen>\r\n"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о Роттердам+, что это не справедливо, что это коррупционная формула. Я тоже так думал. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил эксперт.\r\nЭти заявления Геруса вызвали шквал комментариев в социальной сети.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nНапомним, ранее у Зеленского уже открестились от снижения коммунальных тарифов.\r\nРанее долг украинцев за коммуналку вырос и перевалид за 60 млрд гривен.