Зеленский шутил и не обещал снизить тарифы, - Герус

Президент Владимир Зеленский перед выборами президента прямо не обещал снизить тарифы на газ и электроэнергию для населения.

Об этом заявил эксперт по энергетике и представитель президента в Кабмине Андрей Герус в интервью Bihus info.

"Зеленский напрямую нигде не обещал снижения тарифов", - заявил он.

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После того, как ведущий показал видео с предвыборной кампании Зеленского, где на совещании с Герусом рассказывают, как легко можно снизить тарифы за месяц, эксперт еще раз уточнил, что обещаний Зеленский не давал, но шутил о высоких тарифах и Роттердам+.

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"Зеленский шутил о тарифах, что они высокие. Зеленский шутил о Роттердам+, что это не справедливо, что это коррупционная формула. Я тоже так думал. Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил эксперт.

Эти заявления Геруса вызвали шквал комментариев в социальной сети.

Напомним, ранее у Зеленского уже открестились от снижения коммунальных тарифов.

Ранее долг украинцев за коммуналку вырос и перевалид за 60 млрд гривен.