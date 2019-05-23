Стоимость электроэнергии для населения после реформы рынка не вырастет, – Кабмин

Кабинет Министров Украины заявил, что стоимость электроэнергии для населения после проведения реформы рынка не вырастет.\r\nОб этом сообщило интернет-издание "Зеркало недели", ссылаясь на веб-сайт правительства.\r\n"С целью сохранения цены на электроэнергию для населения Кабинет Министров вводит механизм возложения специальных обязанностей, обеспечивающих компенсацию разницы между рыночной и регулируемой ценами на электроэнергию для населения", - говорится в сообщении Кабмина.\r\nВ Кабмине отметили, что важным при введении нового рынка электроэнергии является учет социального аспекта.\r\nПравительство подчеркнуло, что действующим Законом Украины "О рынке электрической энергии" предусмотрено, что новый рынок должен быть введен 1 июля 2019 года и будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС).\r\n"Закон о его введении разработан совместно с международными партнерами и принят парламентом. На сегодня юридических оснований для отсрочки запуска нового рынка электрической энергии не существует", - отметил Кабмин.\r\nВ свою очередь, Министерство энергетики и угольной промышленности выполнило все мероприятия и разработало нормативно-правовые акты вторичного законодательства в соответствии с законом. Проведен ряд встреч и совещаний, в частности, в комитете Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, Минэнергоугля, Национальная комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Совете Оптового рынка электрической энергии.