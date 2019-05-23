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23 мая 2019, четверг, 18:09 461
Кабмин 2019-05-23T18:10:02+03:00
Українські Новини
Стоимость электроэнергии для населения после реформы рынка не вырастет, – Кабмин

Стоимость электроэнергии для населения после реформы рынка не вырастет, – Кабмин

Кабмин. Фото: finance.bigmir.net
Кабмин. Фото: finance.bigmir.net

Кабинет Министров Украины заявил, что стоимость электроэнергии для населения после проведения реформы рынка не вырастет.

Об этом сообщило интернет-издание "Зеркало недели", ссылаясь на веб-сайт правительства.

"С целью сохранения цены на электроэнергию для населения Кабинет Министров вводит механизм возложения специальных обязанностей, обеспечивающих компенсацию разницы между рыночной и регулируемой ценами на электроэнергию для населения", - говорится в сообщении Кабмина.

В Кабмине отметили, что важным при введении нового рынка электроэнергии является учет социального аспекта.

Правительство подчеркнуло, что действующим Законом Украины "О рынке электрической энергии" предусмотрено, что новый рынок должен быть введен 1 июля 2019 года и будет функционировать в соответствии со стандартами Европейского Союза (ЕС).

"Закон о его введении разработан совместно с международными партнерами и принят парламентом. На сегодня юридических оснований для отсрочки запуска нового рынка электрической энергии не существует", - отметил Кабмин.

В свою очередь, Министерство энергетики и угольной промышленности выполнило все мероприятия и разработало нормативно-правовые акты вторичного законодательства в соответствии с законом. Проведен ряд встреч и совещаний, в частности, в комитете Верховной Рады Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности, Минэнергоугля, Национальная комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) и Совете Оптового рынка электрической энергии.

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