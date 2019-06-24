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  • В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают
24 июня 2019, понедельник, 19:48 39589 Дополнено
Экономика 2019-06-25T20:23:29+03:00
Українські Новини
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтвержда

В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают

С 1 июля в Украине будет отменен ночной тариф на потребление электроэнергии для бытовых потребителей. Об этом рассказал председатель правления "Житомироблэнерго" Алексей Шекета в комментарии UA: Житомир.

"Не будет дифференциации по зонам, которые были утверждены на 1 июля 2019 года. Это не решение облэнерго. С одной стороны, мы также шокированы, поскольку распределение электроэнергии - является нашей основной задачей. И когда будут перепады, будет небольшой хаос, не совсем для нас будет положительный, поскольку мы тоже закупаем электроэнергию на энергорынке. Если не сможем спрогнозировать энергопотребление, будем нести большие финансовые потери", - сказал Шекета.

(Дополнено комментарием другого поставщика электроэнергии)

При этом киевский поставщик электроэнергии не располагает информацией о каком-либо решении об отмене дифференцированного тарифа на электроэнергию для абонентов с двухзонными или трехзонными счетчиками. "Такой информации нет. Можете ставить такие счетчики", - сообщил сотрудник компании.

Напомним, ранее Кабинет Министров Украины заявил, что стоимость электроэнергии для населения после проведения реформы рынка не вырастет.

Тем временем эксперт по энергетике и представитель президента в Кабмине Андрей Герус заяивил, что Владимир Зеленский шутил и не обещал снизить тарифы на газ и электроэнергию для населения.

Ранее у Зеленского уже открестились от снижения коммунальных тарифов.

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