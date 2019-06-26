Нічний тариф на світло для населення з липня скасовувати не будуть

Національна комісія держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) не має наміру скасовувати нічний тариф на постачання електричної енергії для побутових споживачів з липня 2019 року, як про це заявив голова правління "Житомиробленерго" Олексій Шекета.

Про це сказано в повідомленні НКРЕКП, передають Українські Новини.

"НКРЕКП повідомляє, що тарифи на електроенергію для побутових споживачів (населення), диференційовані за періодами часу (нічний тариф), продовжать діяти після 1 липня 2019 року", - сказано в ньому.

Також наголошується, що НКРЕКП не ухвалювала рішення про визнання таким, що втратив чинність, постанови НКРЕКП від 26.02.2015 № 220 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню".

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що голова правління "Житомиробленерго" Олексій Шекета заявив про скасування "нічного тарифу" для населення з 1 липня 2019 року.

Раніше Кабінет Міністрів України заявив, що вартість електроенергії для населення після проведення реформи ринку не зросте.

Тим часом експерт з енергетики і представник президента в Кабміні Андрій Герус заявив, що Володимир Зеленський жартував і не обіцяв знизити тарифи на газ і електроенергію для населення.

Раніше у Зеленського вже відхрестилися від зниження комунальних тарифів.