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26 червня 2019, середа, 14:28 15
Фінанси 2019-06-26T16:30:03+03:00
Українські Новини
НБУ спростить отримання банківських послуг з використанням ID-картки

НБУ спростить отримання банківських послуг з використанням ID-картки

Національний банк України. Фото: bаnk.gоv.іа
Національний банк України. Фото: bаnk.gоv.іа

Національний банк вирішив спростити отримання банківських послуг з використанням ID-карти, оформлення якої подорожчає з 1 липня.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

З метою впровадження інноваційних підходів і розвитку цифрових технологій Нацбанк і Державна міграційна служба домовилися про комплексне перегляд нормативних документів, що регулюють процеси ідентифікації і верифікації клієнтів фінансових установ з використанням ID-карток.

"Після внесення відповідних змін банки зможуть не тільки зчитати інформацію з чипа ID-картки, а й упорядкувати правила її зберігання і обробки в електронному вигляді. Це дасть можливість значно заощадити час клієнтів на отримання банківських послуг зробить їх більш доступними для громадян", - йдеться в повідомленні.

Зараз у банках і небанківських фінансових установах триває процес обладнання відділень і терміналів зчитувачами інформації з ID-карток.

Надалі використання зазначених пристроїв дасть цим установам можливість: автоматизувати процеси ідентифікації і верифікації клієнтів; значно скоротити час обслуговування клієнтів; зменшити паперовий документообіг; мінімізувати вплив людського фактора.

Дані з чипа ID-картки вже можна зчитати за допомогою звичайних POS-терміналів, встановлених у відділеннях банків.

Як повідомляли Украинські Новини, у НБУ розповіли про травневий заробіток банків.

Тим часом Національний банк вирішив ввести банкноту 1 000 гривень з 25 жовтня і вивести з обігу монети 1,2 і 5 коп. з жовтня. Також в Україні з'являться монети номіналом 5 і 10 гривень.

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