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26 июня 2019, среда, 08:24 797
Экономика 2019-06-26T08:30:03+03:00
Українські Новини
С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов

С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов

Паспорт. Фото: volynnews.com
Паспорт. Фото: volynnews.com

С 1 июля вырастет стоимость оформления паспорта гражданина Украины (ID-карта), паспорта гражданина Украины для выезда за границу, биометрического вида для иностранцев - на временное и постоянное проживание. В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Миграционной службы Украины.

Отмечается, что стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30%.

Так, стоимость паспорта гражданина Украины (ID-карта) вырастет на 66 грн до 345 грн, паспорта гражданина Украины для выезда за границу - на 124,68 до 682 грн, биометрической вида для иностранцев - на 69,54 грн до 891 грн.

Изменится также стоимость оформления ряда других документов, которыми документируют иностранцев и лиц без гражданства в Украине.

В миграционной службе сообщают, что для граждан, которые уже осуществили оплату административного сбора с целью получения услуги, но не успели оформить документ до 30 июня предусмотрена возможность осуществить доплату для получения государственной услуги.

Как сообщали Українськi Новини, ID-карту и биометрический загранпаспорт теперь можно оформить онлайн.

Ранее документ-сервис "Готово!" прекратил оформление загранпаспортов, ID-карточек, и справок о несудимости.

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