С 1 июля подорожает оформление ID-карт и загранпаспортов

С 1 июля вырастет стоимость оформления паспорта гражданина Украины (ID-карта), паспорта гражданина Украины для выезда за границу, биометрического вида для иностранцев - на временное и постоянное проживание. В то же время изменится и стоимость бланков документов с бесконтактным электронным носителем.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Миграционной службы Украины.\r\nОтмечается, что стоимость оформления документов с бесконтактным электронным носителем вырастет не более чем на 30%.\r\nТак, стоимость паспорта гражданина Украины (ID-карта) вырастет на 66 грн до 345 грн, паспорта гражданина Украины для выезда за границу - на 124,68 до 682 грн, биометрической вида для иностранцев - на 69,54 грн до 891 грн.\r\n\r\nИзменится также стоимость оформления ряда других документов, которыми документируют иностранцев и лиц без гражданства в Украине.\r\n\r\nВ миграционной службе сообщают, что для граждан, которые уже осуществили оплату административного сбора с целью получения услуги, но не успели оформить документ до 30 июня предусмотрена возможность осуществить доплату для получения государственной услуги.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ID-карту и биометрический загранпаспорт теперь можно оформить онлайн.\r\nРанее документ-сервис "Готово!" прекратил оформление загранпаспортов, ID-карточек, и справок о несудимости.