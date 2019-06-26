Кабмін відмовився публічно обговорювати кандидатури Зеленського на губернаторів

\r\nКабінет Міністрів відмовився публічно обговорювати кандидатури, внесені Президентом Володимиром Зеленським на посади 8 голів обласних держадміністрацій.\r\nЗа публічне обговорення проголосували лише 4 міністри, передають Українські Новини.\r\nЗа публічне обговорення кандидатур, зокрема виступили віце-прем'єр-міністри Павло Розенко і В'ячеслав Кириленко, їх підтримала віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.\r\nПроти публічного обговорення висловилися прем'єр-міністр Володимир Гройсман і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.\r\nПід час виступів не підтримали публічне обговорення кандидатур також перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністра молоді та спорту Ігор Жданов, міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.\r\n"Ви політично прагнете боротися з Президентом", - сказав Гройсман на адресу ініціаторів публічного обговорення.\r\n"Дайте працювати Президенту Зеленському", - закликав Аваков.\r\nГройсман сказав, що обговорення не буде публічним, проте пообіцяв повідомити про його результати.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський має намір змінити всіх губернаторів. У Кабміні анонсували призначення нових губернаторів.\r\nТим часом Зеленський звільнив губернаторів трьох областей і відразу призначив їм тимчасові заміни.\r\n