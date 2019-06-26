Кабмін відмовився публічно обговорювати кандидатури Зеленського на губернаторів

Кабінет Міністрів відмовився публічно обговорювати кандидатури, внесені Президентом Володимиром Зеленським на посади 8 голів обласних держадміністрацій.

За публічне обговорення проголосували лише 4 міністри, передають Українські Новини.

За публічне обговорення кандидатур, зокрема виступили віце-прем'єр-міністри Павло Розенко і В'ячеслав Кириленко, їх підтримала віце-прем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Проти публічного обговорення висловилися прем'єр-міністр Володимир Гройсман і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Під час виступів не підтримали публічне обговорення кандидатур також перший віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі Степан Кубів, міністра молоді та спорту Ігор Жданов, міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.

"Ви політично прагнете боротися з Президентом", - сказав Гройсман на адресу ініціаторів публічного обговорення.

"Дайте працювати Президенту Зеленському", - закликав Аваков.

Гройсман сказав, що обговорення не буде публічним, проте пообіцяв повідомити про його результати.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський має намір змінити всіх губернаторів. У Кабміні анонсували призначення нових губернаторів.

Тим часом Зеленський звільнив губернаторів трьох областей і відразу призначив їм тимчасові заміни.