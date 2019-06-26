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26 июня 2019, среда, 11:55 1118
Силовые структуры 2019-06-26T11:56:14+03:00
Українські Новини
В Украину не пустили депутата Госдумы России и вернули обратным рейсом

В Украину не пустили депутата Госдумы России и вернули обратным рейсом

Пограничник. Фото: Госпогранслужба
Пограничник. Фото: Госпогранслужба

Пограничники не пропустили в Украину депутата Государственной Думы России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"Вчера вечером рейсом из Риги в столичный аэропорт прибыл депутат Госдумы РФ. Во время мероприятий пограничного контроля пассажиров в пункте пропуска "Борисполь" пограничники остановили гражданина России. Пограничники выяснили, что российскому политику запрещен въезд в Украину правоохранительными органами", - сказано в нем.

Депутат через государственную границу не пропущен и возвращен обратным рейсом.

Как сообщали Українськi Новини, пограничники не пустили в Украину 32 россиян перед Пасхой и ирландцев с георгиевскими ленточками и криками "ДНР - вперед".

Также российскому гитаристу запретили въезд в Украину и отправили обратным рейсом. Кроме того, скандальному российскому дизайнеру Лебедеву также не разрешили въезд в Украину, а ранее в Украину не допустили российского журналиста из канадского ТВ.

В ноябре ректору Московской духовной академии архиепископу Амвросию запретили въезд в Украину.

Больше новостей о: Госпогранслужба Запрет въезда депутат Госдумы РФ

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