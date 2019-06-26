Зеленський просить Кабмін погодити призначення восьми глав ОДА

Президент Володимир Зеленський просить Кабінет Міністрів погодити призначення голів державних адміністрацій Донецької, Закарпатської, Київської, Луганської, Львівської, Одеської, Херсонської, Черкаської областей.

Про це написав віце-прем'єр-міністр Павло Розенко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Сьогодні на засіданні уряду від Адміністрації Президента будуть внесені наступні кандидатури на посади голів ОДА. Хто ці люди? Звідки? Яким чином стали кандидатами на зазначені посади? Які підводні камені їх призначення? Ризики? Бекграунд цих кандидатів? Ділимося інформацією...", - написав Розенко, опублікувавши частину документа з прізвищами кандидатів на посади голів обладміністрацій.

Так, згідно з цим документом, донецьким губернатором пропонується призначити Павла Кириленка, закарпатським - Ігоря Бондаренка, київським - Михайла Бно-Айріяна, луганським - ректора Луганського університету внутрішніх справ Віталія Комарницького, львівською - Маркіяна Мальського, одеським - Андрія Андрійчикова, херсонським - Юрія Гусєва, Черкаським - Ігоря Шевченка.

Як повідомляли Українські Новини, Володимир Зеленський звільнив 12 голів ОДА 3 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій і призначив 12 виконуючих обов'язки голів обладміністрацій.

Пізніше в Кабміні анонсували призначення нових голів ОДА.