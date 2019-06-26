Рейтинг "Слуги народу" почав падати, а "Голосу" зростати, - соцопитування

45,3% респондентів, опитаних социологическрой групою "Рейтинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,4% - за партію "Голос" 7,2% - "Європейську солідарність", 7% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

5%-й бар'єр долають 5 партій серед тих опитаних, хто буде голосувати і визначився з вибором.

Крім того, 3,4% респондентів готові проголосувати за партію "Сила і честь", 2,5% - за Радикальну партію Олега Ляшка.

Згідно з опитуванням, решта партій не набирають 2%.

При цьому 65% респондентів відповіли, що повністю впевнені в тому, що підуть на вибори, якщо вони відбудуться 21 липня, 19% - швидше так, 4% - швидше ні, 9% - точно не підуть, 3% - не змогли відповісти.

Опитування проводилося з 20 червня по 24 червня серед 2 тис. повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з опитуванням, яке проводилося Центром соціальних і маркетингових досліджень SOCIS та Комітетом виборців України (КВУ), 47,6% респондентів, які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,4% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Європейську солідарність", 8,7% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" та 6,8% - партію "Голос" на виборах Верховної Ради.

Станом на 14 червня підтримка "Слуги народу" була вища ніж 50% на виборах Ради.

Тим часом діяльність Зеленського повністю влаштовує лише 25% українців