В Госдуме допускают участие представителей от оккупированного Крыма в ПАСЕ от России

Зампредседателя Госдумы РФ Петр Толстой допустил участие депутатов от оккупированного Россией Крыма в ПАСЕ.

Об этом он рассказал RFI.

При этом Толстой подчеркнул, что российская делегация готова к "корректному и вежливому" диалогу с Украиной.

"Слушайте, у нас большая страна. Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее", - сказал он.

Российский политик считает непризнание аннексии Крыма глупостью и надеется, что скоро ситуация изменится.

"Послушайте, вы знаете, не признавать Крым российским – это все равно что не признавать объединение Германии. То есть это как если бы мы опротестовывали полномочия депутатов Бундестага, избранных от земель, бывших в составе ГДР. Это глупость, которая пройдет, надеюсь, что поскорее. Но у нас время есть, мы подождем", - сказал Толстой.

Как сообщали Українські Новини, Парламентская ассамблея Совета Европы возобновила права России в ассамблее.

Ранее Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны Администрации Президента и Владимира Зеленского.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ восстановить российскую делегацию в ассамблеи.

Также был обнародован список стран, проголосовавших в ПАСЕ за возвращение России.