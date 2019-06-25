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25 июня 2019, вторник, 19:05 139
Внешняя политика 2019-06-25T19:08:39+03:00
Українські Новини
В Госдуме допускают участие представителей от оккупированного Крыма в ПАСЕ от России

В Госдуме допускают участие представителей от оккупированного Крыма в ПАСЕ от России

Зампредседателя Госдумы РФ Петр Толстой допустил участие депутатов от оккупированного Россией Крыма в ПАСЕ.

Об этом он рассказал RFI.

При этом Толстой подчеркнул, что российская делегация готова к "корректному и вежливому" диалогу с Украиной.

"Слушайте, у нас большая страна. Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее", - сказал он.

Российский политик считает непризнание аннексии Крыма глупостью и надеется, что скоро ситуация изменится.

"Послушайте, вы знаете, не признавать Крым российским – это все равно что не признавать объединение Германии. То есть это как если бы мы опротестовывали полномочия депутатов Бундестага, избранных от земель, бывших в составе ГДР. Это глупость, которая пройдет, надеюсь, что поскорее. Но у нас время есть, мы подождем", - сказал Толстой.

Как сообщали Українські Новини, Парламентская ассамблея Совета Европы возобновила права России в ассамблее.

Ранее Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны Администрации Президента и Владимира Зеленского.

В свою очередь Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ восстановить российскую делегацию в ассамблеи.

Также был обнародован список стран, проголосовавших в ПАСЕ за возвращение России. 

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