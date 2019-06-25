В Госдуме допускают участие представителей от оккупированного Крыма в ПАСЕ от России

Зампредседателя Госдумы РФ Петр Толстой допустил участие депутатов от оккупированного Россией Крыма в ПАСЕ.\r\nОб этом он рассказал RFI.\r\nПри этом Толстой подчеркнул, что российская делегация готова к "корректному и вежливому" диалогу с Украиной.\r\n"Слушайте, у нас большая страна. Если вопрос Крыма будет дискутироваться на ПАСЕ, конечно, и депутаты, избранные от Крыма, и сенаторы могут стать членами делегации и представить точку зрения крымчан на происходящее", - сказал он.\r\nРоссийский политик считает непризнание аннексии Крыма глупостью и надеется, что скоро ситуация изменится.\r\n"Послушайте, вы знаете, не признавать Крым российским – это все равно что не признавать объединение Германии. То есть это как если бы мы опротестовывали полномочия депутатов Бундестага, избранных от земель, бывших в составе ГДР. Это глупость, которая пройдет, надеюсь, что поскорее. Но у нас время есть, мы подождем", - сказал Толстой.\r\nКак сообщали Українські Новини, Парламентская ассамблея Совета Европы возобновила права России в ассамблее.\r\nРанее Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в ПАСЕ не получила поддержки со стороны Администрации Президента и Владимира Зеленского.\r\nВ свою очередь Владимир Зеленский заявил, что разочарован решением ПАСЕ восстановить российскую делегацию в ассамблеи.\r\nТакже был обнародован список стран, проголосовавших в ПАСЕ за возвращение России.