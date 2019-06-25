Зеленский фактически поддержал демарш украинской делегации в ПАСЕ, – платформа Бойко

Представители политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" заявили, что Президент Украины Владимир Зеленский фактически поддержал демарш украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом говорится на официальном веб-сайте "Оппозиционной платформы - За жизнь".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" осудила решение украинской делегации в ПАСЕ обратиться к Верховной Раде о приостановлении членства Украины в ассамблее.

"Мы убеждены, что решение ПАСЕ, позволяющее вернуть делегацию России в эту организацию, свидетельствует о том, что наши европейские партнеры обеспокоены затянувшимся вооруженным конфликтом на Донбассе и стремятся создать площадку для мирных переговоров. Возвращение делегации России в ассамблею необходимо использовать для нахождения дипломатических решений о путях восстановления мира на Донбассе. Вместо этого "партия войны" в украинской делегации заявляет о демарше, и в этом ее фактически поддерживает Президент Владимир Зеленский. Подобная политическая линия неконструктивна и уже годы не останавливает вооруженный конфликт на Донбассе", - сказано в заявлении партии.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" настаивает на безотлагательном проведении прямых переговоров с Донецком, Луганском и Москвой о мире. "Курс на конфронтацию и продолжение войны – это предательство интересов украинского народа, который на президентских выборах проголосовал против этого курса. Украине нужен мир уже сегодня, и мы готовы его восстановить", - подытожили в "платформе" Бойко.

Уточним, сегодня, 25 июня, за резолюцию об изменении санкционного режима и возвращение Российской Федерации к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса проголосовали 118 депутатов. Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) возобновила права России в ассамблее.

Как сообщали Українські Новини, 25 июня украинская делегация в ПАСЕ попросила Раду рассмотреть вопрос прекращения участия украинской делегации в работе ассамблеи.

Ранее украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний ассамблеи до четверга (27 июня).