подписаться на рассылку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
26 июня 2019, среда, 06:00 4871 Карта
Жизнь 2019-06-26T06:00:02+03:00
Українські Новини
В Украину идет холодный фронт с грозами: синоптик дала прогноз до конца недели

В Украину идет холодный фронт с грозами: синоптик дала прогноз до конца недели

Гроза. Фото: pixabay
Гроза. Фото: pixabay

В среду, 26 июня, на большинство стран европейского континента обрушится аномальная жара. Во Франции, Германии, Испании, Португалии, Швейцарии, Бельгии, Италии, Чехии, Румынии, Сербии, Австрии, Дании, Хорватии, Словакии, и не только, воздух раскалится до +30 + 37 градусов. В то же время, будет сухо.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

В Украине также будет сухо, ясно и солнечно - погоду будет определять антициклон.

"А антициклон - это такое мощное атмосферное образование с высоким атмосферным давлением в центре, при котором осадков обычно не бывает", - сообщила синоптик.

Однако, по ее словам, температура воздуха будет комфортнее, чем на западе Европы: днем ожидается + 25 + 30 градусов, немного выше на юге и востоке, до + 30 + 34 градусов.

"Это уже не +37!", - сообщила Диденко.

В Киеве среда будет солнечной, с небольшими облаками, с максимальной температурой воздуха + 27 + 29 градусов.

В четверг в Украину придет атмосферный фронт и принесет на Запад и Север грозовые дожди.

"Поскольку фронт - холодный, то в тылу, за фронтом, распространится холодный воздух и в течение пятницы, субботы и воскресенья в большинстве областей Украины жара спадет до + 18 + 23 градусов", - предупредила синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции.

Тем временем, рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

А согласно прогнозу Укргидрометцентра, в среду в Украине будет от +10 ночью до +33 днем

Больше новостей о: Похолодание День Конституции Прогноз погоды атмосферный фронт погода в Киеве погода в Украине Наталка Диденко Погода на выходные

Архив
Новости
Новости дня: Новая "тонна", "космический" рейтинг Зе и прохлада близко 07:11
Официальный курс гривны продолжает расти 07:00
Зеленский не знает какие больницы получат 200 "скорых", которые он рекламировал 06:31 Документ
В Украину идет холодный фронт с грозами: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Окружной админсуд Киева отменил переименование проспектов в честь Бандеры и Шухевича 23:01
больше новостей
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают 19:48 Дополнено
Резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции 06:00 Карта
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: на сколько и для каких категорий вырастут выплаты 16:25
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Грозы, град, шквалы и даже смерчи: украинцев предупредили о резкой смене погоды 23:25
больше новостей
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают 19:48 Дополнено
Регуляторная база для запуска нового рынка электроэнергии 1 июля готова на 100% - НКРЭКУ приняла необходимые постановления 14:23
В Администрации Путина забеспокоились из-за арестов активов в Украине 12:18
Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial
Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии 19:13
Андрей Билецкий нашел себе замену: по округу №217 в Оболонском районе будет баллотироваться Максим Жорин 11:29
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok