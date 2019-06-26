В Украину идет холодный фронт с грозами: синоптик дала прогноз до конца недели

В среду, 26 июня, на большинство стран европейского континента обрушится аномальная жара. Во Франции, Германии, Испании, Португалии, Швейцарии, Бельгии, Италии, Чехии, Румынии, Сербии, Австрии, Дании, Хорватии, Словакии, и не только, воздух раскалится до +30 + 37 градусов. В то же время, будет сухо.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

В Украине также будет сухо, ясно и солнечно - погоду будет определять антициклон.

"А антициклон - это такое мощное атмосферное образование с высоким атмосферным давлением в центре, при котором осадков обычно не бывает", - сообщила синоптик.

Однако, по ее словам, температура воздуха будет комфортнее, чем на западе Европы: днем ожидается + 25 + 30 градусов, немного выше на юге и востоке, до + 30 + 34 градусов.

"Это уже не +37!", - сообщила Диденко.

В Киеве среда будет солнечной, с небольшими облаками, с максимальной температурой воздуха + 27 + 29 градусов.

В четверг в Украину придет атмосферный фронт и принесет на Запад и Север грозовые дожди.

"Поскольку фронт - холодный, то в тылу, за фронтом, распространится холодный воздух и в течение пятницы, субботы и воскресенья в большинстве областей Украины жара спадет до + 18 + 23 градусов", - предупредила синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции.

Тем временем, рабочая неделя в Украине начнется с гроз и жары до +35.

Ранее в столице зафиксировали новые температурные рекорды.

А согласно прогнозу Укргидрометцентра, в среду в Украине будет от +10 ночью до +33 днем