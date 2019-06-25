День летнего солнцестояния отличился новыми температурными рекордами

21-22 июня были самыми долгими днями в году. Этот период назывется - День летнего солнцестояния. В эти дни были зафиксированы новые температурные рекорды впервые за 139 лет, сообщает cgo-sreznevskyi.kiev



По даным наблюдения метеостанции, после полудня 22 июня 2019 года столбик максимального термометра поднялся до + 34,0° С , что на 0,6 ° С выше предыдущего максимума температуры воздуха, зафиксированного в 1891 году.

Кроме того, средняя суточная температура воздуха в субботу впервые за 139 лет составила + 27,3° С , что на 0,7 ° С выше соответствующего предварительного рекордного значения для этого дня, которое было отмечено в 1943 году.

23 июня минимальная температура воздуха самой теплой за 139 лет ночи не опустилась ниже 22,3 ° С, что на 1,4 ° С выше, чем в 1946 году.

С начала июня зафиксировано одиннадцать температурных рекордов.



Напомним, ранее в столице был зафиксирован новый температурный рекорд.



Тем временем весна в Киеве вошла в десятку самых теплых за последние 139 лет.



Синоптик дала прогноз погоды до конца недели.



