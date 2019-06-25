"Киевский бронетанковый" опровергает информацию о присвоении должностными лицами 9 млн гривен

Государственное предприятие "Киевский бронетанковый завод" (КБТЗ) опровергает информацию программы "Наші гроші" о присвоении 9,14 млн гривен должностными лицами завода через соглашения по ремонту и закупке деталей к бронетранспортерам.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КБТЗ, передают Українські Новини.

"Сообщение программы "Наші гроші" о том, что должностные лица ГП "Киевский бронетанковый завод" поставили под видом новых запчастей и комплектующих старые, не соответствует действительности и распространяет ложную информацию. Также ложью является информация о том, что эти запчасти не соответствовали техническим требованиям и были поставлены по завышенным ценам", - говорится в нем.

Согласно сообщению, все запчасти и комплектующие приобретены исключительно за оборотные средства предприятия.

Отмечается, что весь товар находится на складе предприятия и исключает любые инсинуации по так называемой бестоварной операции.

Как сообщали Українські Новини, 21 июня Печерский районный суд Киева наложил арест на часть запчастей к технике Киевского бронетанкового завода по делу, которое расследует Госбюро расследований.

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