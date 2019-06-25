Украина и Грузия оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ

Представители украинской и грузинской делегаций оспорили полномочия российской делегации в ПАСЕ.

Об этом говорится в сообщении ПАСЕ в микроблоге Twitter, передают Українські Новини.

"Полномочия российской делегации, представленные на открытии сегодня утром, были оспорены как по существенным, так и процедурным причинам и немедленно переданы в соответствующие комитеты. ПАСЕ должна решить вопрос завтра днем", - говорится в нем.

Для того, чтобы оспорить полномочия делегации, согласно правилам ПАСЕ, необходима была поддержка 30 парламентариев из пяти стран.

Согласно правилам ассамблеи, будет составлен доклад с перечнем ограничений полномочий, по которому будет проходить голосование.

Как сообщали Українські Новини, ПАСЕ возобновила права России в ассамблее.

Ранее Ирина Геращенко заявила, что украинская делегация в ПАСЕ не получила никакой поддержки со стороны Администрации Президента.

В свою очередь Владимир Зеленский заяивл, что разочарован решением Парламентской ассамблеи Совета Европы восстановить полномочия российской делегации.

Также был обнародован список стран, проголосовавших в ПАСЕ за возвращение России.