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25 июня 2019, вторник, 14:18 245
Политика мира 2019-06-25T14:18:13+03:00
Українські Новини
В России возвращение в ПАСЕ назвали "весьма позитивным шагом"

В России возвращение в ПАСЕ назвали "весьма позитивным шагом"

В Кремле позитивно восприняли принятие резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), возвращающей права российской делегации. Об этом во вторник, 25 июня, журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Что касается возвращения нашей делегации в ПАСЕ, принятия соответствующей резолюции и направления наших парламентариев - это весьма позитивное явление, можно относиться только позитивно", - сказал он.

Вместе с этим Песков добавил, что данное решение депутатов ПАСЕ является победой здравого смысла.

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров также дал пресс-конференцию, в ходе которой прокомментировал принятие резолюции ПАСЕ, которая возвращает права российской делегации.

"Мы считаем это весьма и весьма позитивным шагом. Важно, что делегации, проголосовавшие за эту резолюцию, а они составили большинство, четко заявили, что права, которые возвращаются Российской Федерации, не могут быть оспорены", - сказал он.

Тем временем, украинская делегация в ПАСЕ покинула зал заседаний ассамблеи до четверга.

ПАСЕ возобновила права России в ассамблее.

Ирина Геращенко утверждает, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) не получила никакой поддержки со стороны Администрации Президента.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время выступления в Палате общин заявила, что поддерживает снятие санкций с РФ в ПАСЕ.

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