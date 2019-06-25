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25 червня 2019, вівторок, 13:11 145
Вибори 2019-06-25T13:36:05+03:00
Українські Новини
За "Слугу народу" готові проголосувати трохи менше половини українців, а "Батьківщина" майже зрівнялася з Поро

За "Слугу народу" готові проголосувати трохи менше половини українців, а "Батьківщина" майже зрівнялася з Порошенком

45,3% респондентів, опитаних Українським інститутом соціологічних досліджень ім. Олександра Яременка і центром "Соціальний моніторинг", які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 12,1% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,8% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина", 8,4% - "Європейську солідарність", 6,8% - "Голос" Святослава Вакарчука на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Таким чином, 5%-й бар'єр долають 5 партій серед тих опитаних, хто буде голосувати і визначився з вибором.

При цьому по 4,5% опитаних висловили бажання підтримати партію "Громадянська позиція", 4,4% - "Сила і честь", 3% - Радикальну партію Олега Ляшко, 1,7% - "Всеукраїнське Об'єднання "Свобода".

78,5% опитаних висловили готовність взяти участь у голосуванні на дострокових виборах у Верховну Раду (42,4% - точно впевнені, 36,1% - скоріше впевнені).

Опитування проводилося з 13 по 19 червня серед 3 000 повнолітніх респондентів.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,8%.

Як повідомляли Українські Новини, на виборах впевнено лідирує "Слуга народу", а "Голос" Вакарчука на останньому прохідному місці.

А ось раніше "Голос" пробився в трійку рейтингу партій, а "Слуга народу" погіршила позиції.

Згідно з опитуванням КМІС, "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" набирають найбільше голосів на виборах в Раду.

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