"Голос" пробился в тройку рейтинга партий, а "Слуга народа" ухудшила позиции

Политическая партия "Слуга народа" набирает 47,1% голосов, "Оппозиционная платформа - За життя" - 11,1%, "Голос" - 8,1%, "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 7,3% и "Европейская солидарность" - 5% на выборах Верховной Рады по опросу социологической группы "Рейтинг".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.

Респондентов спросили, будут ли они принимать участие в досрочных парламентских выборах 21 июля.

77% ответили - однозначно да, 12% - скорее да, 2% - скорее нет, а 6% - точно нет, и 3% затруднились ответить.

Исходя из ответов тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, барьер 5% преодолевают вышеуказанные 5 партий.

Остальные включенные в опрос партии не преодолевают необходимый порог и не проходят в Раду.

В частности, за партию "Сила и честь" готовы проголосовать 4,1%, "Гражданскую позицию" - 2,2%, "Всеукраинское объединение "Свобода" и Радикальную партию Олега Ляшко - по 2,1%, "Украинскую стратегию" - 1,9%, "Оппозиционный блок" - 1,8%, "Объединение "Самопомощь", - 1,2%.

Остальные партии набирают менее 1% голосов.

Опрос проводился 8-12 июня среди 2,5 тыс. совершеннолетних респондентов методом личного интервью.

Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.

Как сообщали Українські Новини, согласно опросу, "Слуга народа" и "Платформа" Бойко лидируют в рейтингах, Вакарчук "выбил" Смешко из проходных.

Согласно опросу КМИС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.