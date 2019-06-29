Насколько может быть опасен летний загар

Если раньше считалось, что загар - это немодно и некрасиво, а бледная кожа свидетельствовала о высоком статусе человека, то сейчас все в точности наоборот. Люди ездят на дорогие курорты, а отдых в Турции в этом году стал самым популярным среди украинцев, для того, чтобы вернуться красивыми и загорелыми.



Загар - это прежде всего не о красоте, а о морщинах, сухости кожи, ожогах и повышенном риске рака, сообщает moz.gov.ua



Почему нужна защита от ультрафиолета



Ультрафиолетовые лучи вызывают мутации и этим увеличивают вероятность рака кожи. Меланоциты могут начать активно делиться и превратиться в меланому - агрессивную опухоль, склонную к метастазам.



Кроме этого, ультрафиолет сушит кожу.

"Этот процесс называется фотостарение. Ультрафиолет активирует ферменты, разрушающие компоненты матрикса кожи, которые обеспечивают ее упругость: гиалуроновую кислоту и коллаген. При этом гены, отвечающие за образование новых гиалуроновой кислоты и коллагена, перестают работать, поэтому новые молекулы межклеточного матрикса не образуются. Вот почему так трудно увлажнить кожу после пляжа - в ней разрушены молекулы, удерживающие влагу и делающие кожу упругой", - объясняет Министерство здравоохранения.



Ультрафиолет может активировать вирус герпеса, а также покраснения и зуд после пребывания на солнце.



Как правильно ухаживать за кожей в летний период



Нужно пользоваться солнцезащитным кремом со степенью защиты SPF30 и фильтрами лучей UVA и UVB. Не стоит искать крем с максимальной защитой: крем с SPF 30 блокирует или отражает 97% лучей, а SPF50 - 98%.



Нужно проверять срок годности солнцезащитного крема, а также помнить о правиле чайной ложки - крем следует наносить по чайной ложке на каждую часть тела. Для двух часов пребывания на пляже, нужно наносить 35 мл крема.



Если весь день на солнце, стоит обновлять крем каждые два часа. Но лучше не выходить на улицу с 10 утра до 4 вечера.



Нельзя полагаться исключительно на солнцезащитный крем. Он уменьшает часть лучей, что попадают на кожу, но не полностью. Поэтому нужно носить закрытую одежду, головные уборы и солнцезащитные очки.



В случае обгорания, нужно немедленно уйти в тень или помещение и охладить ожог. Поможет холодный душ или компресс.



Уменьшить воспаление помогут ацетилсалициловая кислота и парацетамол, только если они не противопоказаны.



После ожога нужно пить много жидкости - перегрев мог вызвать обезвоживание. А так же есть продукты, богатые на фолиеву кислоту и каратиноиды: брокколи, шпинат, печень, морковь, перец, смородину.



Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, как правильно заботиться о коже в летний приод. Синоптик дала советы как вести себя в жару.



Тем временем, цены на отдых в Турции значительно повысились.