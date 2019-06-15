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15 июня 2019, суббота, 23:04 655
Общество 2019-06-15T23:15:04+03:00
Українські Новини
Не нужно бояться сквозняков в жару и можно сидеть на холодном, - Супрун

Не нужно бояться сквозняков в жару и можно сидеть на холодном, - Супрун

Мороженое. Фото: pixabay
Мороженое. Фото: pixabay

Когда на столбиках термометра больше 30 градусов, есть повышенные риски сгореть на солнце, перегреться, получить тепловую травму и в целом страдать от постоянной жары. Для того, чтобы пережить ее правильно, надо правильно заботиться о коже и пить правильные напитки.

Об этом сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в соцсети Facebook.

Так, Супрун прокомментировала популярное мнение о том, что загар вредит коже, объяснив, что он является признаком того, что кожа пострадала от ультрафиолетового излучения и так организм пытается "защититься". Кроме того, ультрафиолет буквально сушит кожу и может активировать герпес, - вирус, который развивается в клетках эпителия или лимфоцитах. И.о. министра объяснила, как заботиться о коже правильно.

"Солнцезащитный крем следует наносить на кожу каждый раз, как выходите на улицу, а не только, когда загораете. Если вы забыли о защите от солнца и все-таки перестарались - ваша кожа получит ожог. Чтобы уменьшить воспаление и избавиться боли, не обрабатывайте пораженную поверхность кожи никакими кремами, пенами, маслами или жирными веществами, в частности сметаной", - посоветовала Супрун.

При этом нужно пить много воды, так как взрослый человек теряет с потом 0,5-1 л жидкости в сутки. А в жару потери могут достигать 1-1,5 л в час. Поэтому обязательно нужно иметь бутылку воды с собой, настаивает Супрун.

По словам и.о. министра, пить алкоголь во время жары не нужно, так как он наоборот вызывает обезвоживание, из-за него становится еще жарче, а риск сердечного приступа временно возрастает после приема спиртного. Также лучше не пить ледяные напитки в жару, потому что лучше охлаждать кожу, а не желудок.

Также Супрун дала 3 совета, как не перегреться на солнце:

  • Отдыхайте в тени, носите шляпу, легкую одежду с длинными рукавами и брюки для защиты от солнечных лучей, старайтесь не находиться на улице в пиковый период жары - с 11 до 16 часов.
  • Правильно одевайте детей. В жару им не нужны шапки, кофты и носки, чтобы "не продуло". 
  • Не оставляйте детей или домашних любимцев в автомобиле без присмотра. Неважно, что это в тени или всего на пару минут. В жару это очень опасно для жизни.

И прокомментировала 4 мифа о "холодном":

  • Важно помнить правила использования кондиционера: меняйте фильтры, следите за влажностью воздуха, избегайте резкого перепада температур и не сидите непосредственно под струей холодного воздуха.
  • Холод, который передаст 100 граммов мороженого, несущественный. Зато оно даст нам энергию и приятные ощущения, которые прежде всего связаны с его вкусом. Также мороженое можно есть, когда болит горло.
  • Смело открывайте окна в маршрутках, но не бойтесь сквозняков. Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Люди чаще болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. В транспорте летом может быть слишком душно, свежий воздух там просто необходимо.
  • Если устали и присели на холодную поверхность, чтобы отдохнуть - не стоит слишком переживать, что заболеете. Существует много ложных представлений о сидение на холодном и проблем со здоровьем, которые это может якобы вызвать.

Как сообщали Українські Новини, Супрун разрушила популярные мифы о тополином пухе и котах.

Также Супрун рассказала о пользе шелковицы, вишен и черешен.

Тем временем синоптик дала советы, как сберечь здоровье в жару.

Больше новостей о: Ульяна Супрун советы здоровья Аномальная жара

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