Наскільки небезпечною може бути літня засмага

Якщо раніше вважалося, що засмага - це немодно і негарно, а бліда шкіра свідчила про високий статус людини, то зараз все точно навпаки. Люди їздять на дорогі курорти, а відпочинок у Туреччині в цьому році став найпопулярнішим серед українців, для того, щоб повернутися красивими і засмаглими.



Засмага - це насамперед не про красу, а про зморшки, сухість шкіри, опіки і підвищений ризик раку, повідомляє moz.gov.ua



Чому потрібен захист від ультрафіолету



Ультрафіолетові промені викликають мутації і цим збільшують ймовірність раку шкіри. Меланоцити можуть почати активно ділитися і перетворитися в меланому - агресивну пухлину, схильну до метастаз.



Крім цього, ультрафіолет сушить шкіру.

"Цей процес називається фотостаріння. Ультрафіолет активує ферменти, що руйнують компоненти матриксу шкіри, які забезпечують її пружність: гіалуронову кислоту і колаген. При цьому гени, що відповідають за утворення нових гіалуронової кислоти і колагену, припиняють працювати, тому нові молекули міжклітинного матриксу не утворюються. Ось чому так важко зволожити шкіру після пляжу - в ній зруйновані молекули, що утримують вологу і роблять шкіру пружною", - пояснює Міністерство охорони здоров'я.



Ультрафіолет може активувати вірус герпесу, а також почервоніння і свербіж шкіри після перебування на сонці.



Як правильно доглядати за шкірою в літній період



Потрібно користуватися сонцезахисним кремом зі ступенем захисту SPF30 і фільтрами променів UVA і UVB. Не варто шукати крем з максимальним захистом: крем з SPF 30 блокує або відбиває 97% променів, а 50 - 98%.



Потрібно перевіряти термін придатності сонцезахисного крему, а також пам'ятати про правило чайної ложки - крем слід наносити по чайній ложці на кожну частину тіла. Для двох годин перебування на пляжі, потрібно наносити 35 мл крему.



Якщо весь день на сонці, варто оновлювати крем кожні дві години. Але краще не виходити на вулицю з 10 ранку до 4 вечора.



Не можна покладатися виключно на сонцезахисний крем. Він зменшує частину променів, що потрапляють на шкіру, але не повністю. Тому потрібно носити закритий одяг, головний убір і сонцезахисні окуляри.



У разі обгорання, потрібно негайно піти в тінь або приміщення і охолодити опік. Допоможе холодний душ або компрес.Зменшити запалення допоможуть ацетилсаліцилова кислота та парацетамол, якщо вони не протипоказані.



Після опіку потрібно пити багато рідини - перегрів міг спричинити зневоднення. А також їсти продукти, багаті на фолієву кислоту і каротиноїди: броколі, шпинат, печінку, моркву, перець, смородину.



Нагадаємо, раніше Уляна Супрун розповіла, як правильно піклуватися про шкіру в літній пріод.



Синоптик дала поради як вести себе в спеку.



Тим часом, ціни на відпочинок у Туреччині значно підвищилися.