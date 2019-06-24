В Раде предложили химически кастрировать педофилов

Депутат Верховной Рады от группы "Воля народа" Иван Фурсин предлагает парламенту ввести химическую кастрацию педофилов как принудительную меру в противодействии совершению преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Об этом говорится в законопроекте №10396, зарегистрированном в Раде 21 июня, передают Українські Новини.

Согласно документу, предлагается ввести принудительную меру противодействия совершению преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних в виде химической (фармакологической) кастрации лица, совершившего преступление, предусмотренное ст. 152, 153 (изнасилование; сексуальное насилие) Уголовного кодекса с целью предотвращения совершения нового такого преступления или общественно опасного деяния этим же лицом.

Отмечается, что суть принудительной меры заключается в применении к лицу специально определенных законодательством медицинских препаратов.

При этом химическая (фармакологическая) кастрация применяется судом независимо от назначенного наказания или примененных принудительных мер медицинского характера в отношении лиц, виновных в совершении преступления против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Кроме этого, химическая (фармакологическая) кастрация применяется к лицам, осужденным к лишению свободы на определенный срок, и осуществляется за 6 месяцев до истечения срока отбывания наказания.

Также принудительная мера в виде химической (фармакологической) кастрации лиц, к которым судом применены принудительные меры медицинского характера в виде госпитализации в специализированных психиатрических учреждениях, осуществляется немедленно, но не позднее 3 дней после прекращения применения принудительных мер медицинского характера.

Документом также предусмотрено, что в случае вынесения приговора по результатам уголовного производства, в котором санкция предусматривает применение к обвиняемому химической (фармакологической) кастрации, суд отдельно обосновывает целесообразность применения такого наказания.

Согласно пояснительной записке, принятие законопроекта будет способствовать повышению состояния защиты и соблюдения прав ребенка в Украине, усилит уголовную ответственность за преступления против детей, предоставит обществу механизм контроля и предотвращения такого общественно опасного явления как педофилия, снизит риск рецидива среди преступников, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего.

Как сообщали Українські Новини, 19 июня полицейские обнаружили тело пропавшей 11-летней девочки в Одесской области.

21 июня суд арестовал сроком на 2 месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.

Следователи установили, что задержанный, увидев девочку на улице, затащил ее в дом, где пытался изнасиловать.

Тем временем петиция о реестре педофилов набрала необходимое количество голосов.