подписаться на рассылку
26.15 26.5
29.05 29.75
˟
19 июня 2019, среда, 22:43 629
Силовые структуры 2019-06-19T22:48:50+03:00
Українські Новини
Под Одессой нашли тело пропавшей 11-летней девочки, подозреваемого в убийстве допросит полиция

Под Одессой нашли тело пропавшей 11-летней девочки, подозреваемого в убийстве допросит полиция

Даша Лукьяненко. Фото: Нацполиция
Даша Лукьяненко. Фото: Нацполиция

Полицейские обнаружили предположительно тело пропавшей 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении на странице Национальной полиции в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, полицейские нашли тело в выгребной яме во время обыска в одном из домов поселка Ивановка Одесской области.

Тело будет направлено на судмедэкспертизу, также будет проведено опознание родственниками.

Кроме того, глава Нацполиции Сергей Князев в соцсети Facebook сообщает, что на данный момент владельца дома как основного подозреваемого доставляют в отделение полиции для допроса.

Как сообщали Українськi Новини, Дашу Лукьяненко полицейские искали в Одесской области семь дней.

Тем временем за похищение, принуждение и эксплуатацию человека будут сажать до 8 лет.

Больше новостей о: Похищение Исчезновение людей Похищение детей

Архив
Новости
Избивали ногами и заливали газом: на посетителей "Киев-Прайда" напали 23:55
Зеленский заявил, что в сентябре пройдет инвестиционный форум по восстановлению Донбасса 23:33
Полиция рассказала о новых подробностях смерти Тымчука 23:08
Под Одессой нашли тело пропавшей 11-летней девочки, подозреваемого в убийстве допросит полиция 22:43
Саакашвили вслед за Зеленским пробежался по фонтану, но в Одессе 22:20
больше новостей
Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине 06:00 Карта
После праздничных выходных НБУ понизил курс гривны 06:00
Павел Тихонов. Фото: facebook.com
На Донбассе погиб командир разведчиков Павел Тихонов 12:30
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
больше новостей
Портнова восстановили в должности профессора Киевского университета Шевченко 11:20
Тымчук погиб во время чистки наградного пистолета в своей квартире 13:33
Сытник проводит отпуск в Греции, хотя Зеленский требовал от него громких расследований за 3 месяца 11:17
Верующие УПЦ из Тернопольской области обратились к Президенту Украины с просьбой защитить их от произвола местной власти 09:39
ЛГБТ-сообщество поддержало позицию Зеленского и пригласило его на Марш Равенства 21:04
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok