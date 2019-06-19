Под Одессой нашли тело пропавшей 11-летней девочки, подозреваемого в убийстве допросит полиция

Полицейские обнаружили предположительно тело пропавшей 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице Национальной полиции в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, полицейские нашли тело в выгребной яме во время обыска в одном из домов поселка Ивановка Одесской области.\r\nТело будет направлено на судмедэкспертизу, также будет проведено опознание родственниками.\r\nКроме того, глава Нацполиции Сергей Князев в соцсети Facebook сообщает, что на данный момент владельца дома как основного подозреваемого доставляют в отделение полиции для допроса.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Дашу Лукьяненко полицейские искали в Одесской области семь дней.\r\nТем временем за похищение, принуждение и эксплуатацию человека будут сажать до 8 лет.