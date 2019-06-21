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21 июня 2019, пятница, 21:30 201
Силовые структуры 2019-06-21T21:30:41+03:00
Українські Новини
Грозит пожизненное: Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки под Одессой арестовали

Грозит пожизненное: Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки под Одессой арестовали

Даша Лукьяненко. Фото: Нацполиция
Даша Лукьяненко. Фото: Нацполиция

Суд арестовал сроком на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Одесской области, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, ранее по подозрению в совершении убийства несовершеннолетней полиция задержала 22-летнего жителя дома, в котором было обнаружено тело девочки.

Следователи установили, что задержанный, увидев девочку на улице, затащил ее в дом, где пытался изнасиловать.

Чтобы скрыть следы преступления он несколько раз ударил ребенка шилом в шею, надев ей на голову полиэтиленовый пакет и задушил.

Тело он спрятал в выгребной яме туалета.

Мужчина полностью признался в содеянном и во время следственного эксперимента воспроизвел свои действия.

Полиция сообщила ему о подозрении по ч.2 ст.146, ч.5 ст.152, ч.2 ст.115 и ч.1 ст.297 (незаконное лишение свободы или похищение, изнасилование, умышленное убийство, надругательство над могилой) Уголовного кодекса.

На данный момент правоохранители назначили ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическую.

Задержанному грозит пожизненное заключение.

Как сообщали Українськi Новини, ранее полицейские обнаружили предположительное тело пропавшей 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области.

Тем временем, убийца 11-летней девочки под Одессой признался в содеянном.

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