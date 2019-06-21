Суд арестовал сроком на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Одесской области, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, ранее по подозрению в совершении убийства несовершеннолетней полиция задержала 22-летнего жителя дома, в котором было обнаружено тело девочки.\r\nСледователи установили, что задержанный, увидев девочку на улице, затащил ее в дом, где пытался изнасиловать.\r\nЧтобы скрыть следы преступления он несколько раз ударил ребенка шилом в шею, надев ей на голову полиэтиленовый пакет и задушил.\r\nТело он спрятал в выгребной яме туалета.\r\nМужчина полностью признался в содеянном и во время следственного эксперимента воспроизвел свои действия.\r\nПолиция сообщила ему о подозрении по ч.2 ст.146, ч.5 ст.152, ч.2 ст.115 и ч.1 ст.297 (незаконное лишение свободы или похищение, изнасилование, умышленное убийство, надругательство над могилой) Уголовного кодекса.\r\nНа данный момент правоохранители назначили ряд экспертиз, в том числе и судебно-психиатрическую.\r\nЗадержанному грозит пожизненное заключение.\r\nКак сообщали Українськi Новини, ранее полицейские обнаружили предположительное тело пропавшей 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области.\r\nТем временем, убийца 11-летней девочки под Одессой признался в содеянном.