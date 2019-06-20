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20 июня 2019, четверг, 11:36 195
Силовые структуры 2019-06-20T14:30:05+03:00
Українські Новини
Душил и бросил в выгребную яму: убийца 11-летней девочки под Одессой признался в содеянном

Душил и бросил в выгребную яму: убийца 11-летней девочки под Одессой признался в содеянном

Извлечение тела убитого ребенка в Одесской области. Фото: Обозреватель
Извлечение тела убитого ребенка в Одесской области. Фото: Обозреватель

Подозреваемый в убийстве 11-летней Даши Лукьяненко в Одесской области рассказал в своих первоначальных показаниях, что сначала душил ребенка, а затем раздел и выбросил тело в выгребную яму. Об этом рассказал начальник криминальной полиции - первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин в интервью OBOZREVATEL.

Так, сообщается, что подозреваемому в убийстве девочки 22 года, он был соседом Даши.

"Парень не учится и не работает, все дни проводит за компьютером, иногда помогает родителям, которые работают на рынке в Ивановке", - рассказал Аброськин.

Отмечается, что в своих первоначальных показаниях подозреваемый сказал, что сначала душил девочку в коридоре, затем раздел, но якобы ничего не сделал. Затем бросил тело в яму, а вещи облил бензином и сжег.

Когда тело ребенка достали из выгребной ямы - ребенок был полностью раздет.

"За эти дни была проделана колоссальная работа, по крупицам ежедневно собирали необходимую информацию, найти ребенка и установить личность преступника удалось только после сбора всей необходимой информации, которая позволила посекундно восстановить движение девочки от рынка по направлению к школе 13.06.2019. Мы опросили более 2000 жителей поселка, мы провели обзор тысячи квадратных метров местности", - написал Аброськин на своей странице у Facebook.

Также, по данным "Думской", во двор, где нашли тело девочки, поисковая группа заходила в первый же день: ее привели служебные собаки. Однако тогда поисковики не уделили этому месту должного внимания.

Как сообщали Українські Новини, вчера, 19 июня, пропавшую 11-летнюю Дашу Лукьяненко нашли мертвой в выгребной яме в Одесской области.

Ранее Дашу Лукьяненко полицейские искали в Одесской области семь дней.

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