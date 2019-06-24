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24 июня 2019, понедельник, 18:15 254
Верховная Рада и партии 2019-06-24T18:18:42+03:00
Українські Новини
Петиция о реестре педофилов набрала необходимое количество голосов

Петиция о реестре педофилов набрала необходимое количество голосов

Электронная петиция к Верховной Раде о скорейшем рассмотрении законопроекта №6607 о реестре педофилов, набрала 25 тыс. голосов, которые необходимы для ее передачи на рассмотрение.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады, передают Українськi Новини.

"Обращаемся к народным депутатам. Промедление с принятием законопроекта №6607 имеет очень высокую цену - искалеченные жизни детей. Разве это не повод объединиться всем, независимо от политических взглядов, и защитить наших детей", - написано в нем.

Автор петиции Анна Маляр отмечает, что согласно исследованию Совета Европы, которое проводилось полтора года назад, 21% опрошенных детей подвергались сексуальному насилию, а увеличение случаев сексуального насилия над детьми - мировая тенденция.

Маляр подчеркивает, что для защиты детей необходимы изменения в закон, а законопроект №6607 2 года дорабатывается для соблюдения прав насильников.

Документ предлагает введение Единого реестра лиц, осужденных за половые преступления в отношении детей с доступом для правоохранительных органов и Министерства юстиции и правом на получение информации для руководителей детских учреждений; усиление ответственности за половые преступления против детей; химическую кастрацию для педофилов.

Указывается, что химическая кастрация применяется в США, Великобритании, Германии, Польше, Чехии, Южной Корее, Аргентине, России, Казахстане.

Петиция набрала 28 472 подписей с 27 мая.

Как сообщали Українськi Новини, суд арестовал сроком на два месяца без права внесения залога подозреваемого в убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко в Одесской области.

Убийца 11-летней девочки под Одессой признался в содеянном.

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